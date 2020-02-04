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الصين تسعى لطمأنة العالم بشأن السيطرة على فيروس كورونا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:35 ص
الصين تسعى لطمأنة العالم بشأن السيطرة على فيروس كورونا وزير الخارجية الصينى وانج يى
رويترز

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كثفت الصين جهودها الدبلوماسية لطمأنة الدول فى مختلف أنحاء العالم بأنها قادرة على السيطرة على تفشى فيروس كورونا الذى قتل أكثر من 420 شخصا حتى الآن، وذلك فى مسعى للحيلولة دون توسيع الحظر المفروض على المسافرين من الصين.

وذكرت بيانات لوزارة الخارجية الصينية نشرت يوم الأحد واليوم الثلاثاء أن عضو مجلس الدولة وانج يى تحدث مع وزراء خارجية سبع دول منها ألمانيا وماليزيا والسودان والسعودية خلال الأيام الماضية.

وجدد وانج خلال الاتصالات التأكيد على أن الصين واثقة من قدرتها على السيطرة على انتشار الفيروس وعارض فى بعض الحالات فرض قيود على السفر.

ونقل بيان نشرته الصين اليوم الثلاثاء عن وانج قوله لوزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود "أوصت منظمة الصحة العالمية الدول صراحة بعدم فرض قيود غير ضرورية على السفر والتجارة".

وأضاف "أعتقد أن السعودية ستقف دوما إلى جانبنا فى المعركة ضد الوباء. الوباء شىء مؤقت، وتعاوننا وصداقتنا شىء طويل الأمد".

وتواجه الصين عزلة متزايدة مع تنامى عدد شركات الطيران التى تعلق رحلاتها إلى مدنها. كما فرضت بعض الدول منها الولايات المتحدة وسنغافورة قيودا على الأجانب الذين زاروا الصين فى الآونة الأخيرة. وعارضت الصين مثل تلك الإجراءات وصبت غضبها بشكل خاص على الولايات المتحدة.

وكررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج الانتقادات للولايات المتحدة فى بيان اليوم الثلاثاء، داعية واشنطن إلى "الامتناع عن المبالغة فى رد الفعل" والتعاون مع الصين فى السيطرة على تفشى الفيروس.


الصين

وانج يى

وزير الخارجية الصينى

كورونا

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