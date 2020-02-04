الصين تدعو لتعزيز التعاون والتضامن الدولى لمواجهة تفشى فيروس كورونا

بكين(أ ش أ)

أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز التضامن والتعاون بين دول العالم لمواجهة تفشى فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية حين أعلنت حالة الطوارىء الصحية العامة كان هدفها تقديم المساعدات الضروية للدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة والهشة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ - في تصريح اليوم الثلاثاء "إن منظمة الصحة العالمية دعت دول العالم إلى اتخاذ إجراءات تستند إلى الحقائق، منوهة بأن الصين بادرت بإجراءات غير مسبوقة للسيطرة على الوباء ومنع انتقاله إلى الدول الأخرى بشكل فعال، وهو ما أشادت به المنظمة". وأضافت أن منظمة الصحة العالمية لم تقترح فرض قيود على السفر إلى الصين وأشادت مرارا بفعالية الإجراءات الصينية في مكافحة الوباء، لكن بعض الدول المتقدمة في مجال السيطرة على الوباء فرضت قيودا مفرطة تخالف توصيات المنظمة، لافتة إلى تشكيك بعض وسائل الإعلام والخبراء في الولايات المتحدة في جدوى إجراءات الحكومة الأمريكية بهذا الصدد.

من جانبها أكدت الصين اليوم الثلاثاء، تفهمها للإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للوقاية من تفشي وباء "كورونا الجديد". جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ، هوا تشون يينغ ، اليوم - تعليقا على الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول عقب تفشي وباء "كورونا" .. ومن بينها: إجلاء مواطنيها. وأضافت المتحدثة أن ( بكين ) تتفهم الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للوقاية من تفشي الوباء، ولكنها تأمل في تقييم الحالة بصورة واقعية وعادلة وهادئة وعقلانية، ودعم جهود الصين في السيطرة على الوباء، مع اتخاذ الإجراءات التي تتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية ولا تتجاوز الحدود المعقولة، لتجنب التأثير السلبي على التبادلات العادية والتعاون العملي في مختلف المجالات.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا"في شتى أنحاء البلاد.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بـ 3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها اليوم /الثلاثاء/ لشاب يبلغ من العمر 39 عاما ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.

وأضافت اللجنة أن 2788 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما يشتبه بإصابة 23214 شخصا بالفيروس، فيما خرج 632 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.