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"الصحفيين العرب" يدين عدوان جبهة النصرة الإرهابية على الإعلاميين السوريين

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:25 م
"الصحفيين العرب" يدين عدوان جبهة النصرة الإرهابية على الإعلاميين السوريين الاتحاد العام للصحفيين العرب
أ ش أ ووكالات الأنباء

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أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، قيام جبهة النصرة الإرهابية بشن هجوم على طاقم الإعلاميين السوريين أثناء تأدية واجبهم الوطني والمهني في ريف حلب الجنوبي، حيث تعرضت سيارتهم لقذيفة صاروخية، مما أدى لإصابة مراسلتي قناة (سما) كنانة علوش وقناة (العالم) ضياء قدور، ومصوري قناة (العالم) إبراهيم كحيل وقناة (الكوثر) صهيب المصر

وقال الاتحاد العام للصحفيين العرب- في بيان اليوم الثلاثاء- إنه إذ يتضامن مع اتحاد الصحفيين السوريين ويدين بأشد العبارات هذا الاستهداف المباشر للزملاء الإعلاميين بالرغم من ارتدائهم معدات السلامة المهنية وما يشير إلى أنهم صحفيون.

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب، كافة الاتحادات والنقابات الصحفية والمنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا الاعتداء الغاشم من قبل هذه الجبهة الإرهابية على الصحفيين السوريين، خلال أدائهم لعملهم المهني.

 

وكان الاتحاد العام للصحفيين العرب، أدان الأسبوع الماضى ، مشروع صفقة القرن الذى أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مضيفا أن هذه الصفقة تم وضعها بمعزل عن المجتمع الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وهي بذلك تفتح صفحة جديدة فى سجل تمرد سياسات الدول الكبري على المواثيق الدولية وخروجها السافر على هذه المواثيق .

 

وأضاف اتحاد الصحفيين العرب، أن مشروع ترامب لا يتمتع بأية مصداقية سياسية ويسقط الثوابت التاريخية والوجودية والجغرافية للفلسطينيين وهذه الخطة جاءت لخدمة الإحتلال ومشروعه الإستيطاني الواسع ، متابعا :" تشكل هذه الخطة الأمريكية قتلا لحل الدولتين الذى توافق عليه المجتمع الدولي بإستثناء الولايات المتحدة وكيان الإحتلال الصهيوني وهي بمثابة دعم أمريكي لنتنياهو فى الانتخابات الاسرائيلية القادمة ، كما أن ترامب سيوظفها فى حملته  الإنتخابية المقبلة لكسب الأصوات اليهودية ".

 

 

 

 


الصحفيين العرب

سوريا

جبهة النصرة

الارهاب

الاعلاميين السوريين

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