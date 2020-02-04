الشرطة التركية تعتدى بالضرب على سيدة تطالب بالعودة إلى عملها

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن مؤسسة الضمان الاجتماعى التركية طلبت من سيدة تركية تدعى نازان بوزكورت، أموالا، برغم فصلها من عملها منذ 3 سنوات، وإلقاء القبض عليها لمئات المرات، وكسر عظام عينيها من قبل الشرطة التركية بسبب تنظيمها احتجاجًا يسمى "أريد عملى"، إضافة لذلك رفضت لجنة حالات الطوارئ التركية طلبها بإعادتها لعملها، لتكشف جانب جديد من معاناة المرأة التركية فى عهد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

نازان بوزكورت علقت على ذلك قائلة: "لم أذهب للمستشفى من نفسى، فهم فصلوني من عملي، وأغلقوا طريق القضاء في وجهي، ويغتصبون حقوقنا الدستورية في كل يوم عندما نطالب بإعادتنا إلى أعمالنا، وإضافة إلى ذلك، طلبت مؤسسة الضمان الاجتماعى الأموال منا".

وأوضح الموقع التابع للمعارضة التركية، أن نازان بوزكورت التي فصلت من عملها في 23 يناير 2017 من مديرية سكان تشانقايا، تنظم هي وغيرها من أصدقائها المفصولين احتجاجًا بعنوان "نريد عملنا مرة أخرى".

وكان موقع تركيا الآن، ذكر أن نائب رئيس حزب المستقبل التركي، الذي أسسه رئيس الوزراء التركى الأسبق أحمد داوود أوغلو، سلجوق أوزداغ، توقع إجراء انتخابات مبكرة فى تركيا فى العام 2021، حيث قال إنه عاجلًا أم آجلًا، ستحدث انتخابات مبكرة. لأنهم لا يستطيعون التقدم بالبلد، ولا يستطيعون إدارتها، ويوجد في تركيا أزمة اقتصادية خطيرة، والأواني في المطابخ خاوية من الطعام. والناس عاطلون عن العمل، وانخفضت قيمة المال في جيوبهم، وليس هناك مشكلة في تركيا لا يمكن حلها، لكن لا يوجد من هم يستطيعون حل المشكلة».