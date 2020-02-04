سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة التركية تعتدى بالضرب على سيدة تطالب بالعودة إلى عملها

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:10 م
الشرطة التركية تعتدى بالضرب على سيدة تطالب بالعودة إلى عملها الشرطة التركية - ارشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن مؤسسة الضمان الاجتماعى التركية طلبت من سيدة تركية تدعى نازان بوزكورت، أموالا، برغم فصلها من عملها منذ 3 سنوات، وإلقاء القبض عليها لمئات المرات، وكسر عظام عينيها من قبل الشرطة التركية بسبب تنظيمها احتجاجًا يسمى "أريد عملى"، إضافة لذلك رفضت لجنة حالات الطوارئ التركية طلبها بإعادتها لعملها، لتكشف جانب جديد من معاناة المرأة التركية فى عهد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

 

نازان بوزكورت علقت على ذلك قائلة: "لم أذهب للمستشفى من نفسى، فهم فصلوني من عملي، وأغلقوا طريق القضاء في وجهي، ويغتصبون حقوقنا الدستورية في كل يوم عندما نطالب بإعادتنا إلى أعمالنا، وإضافة إلى ذلك، طلبت مؤسسة الضمان الاجتماعى الأموال منا".

 

وأوضح الموقع التابع للمعارضة التركية، أن نازان بوزكورت التي فصلت من عملها في 23 يناير 2017 من مديرية سكان تشانقايا، تنظم هي وغيرها من أصدقائها المفصولين احتجاجًا بعنوان "نريد عملنا مرة أخرى".

 

وكان موقع تركيا الآن، ذكر أن نائب رئيس حزب المستقبل التركي، الذي أسسه رئيس الوزراء التركى الأسبق أحمد داوود أوغلو، سلجوق أوزداغ، توقع إجراء انتخابات مبكرة فى تركيا فى العام 2021، حيث قال إنه عاجلًا أم آجلًا، ستحدث انتخابات مبكرة. لأنهم لا يستطيعون التقدم بالبلد، ولا يستطيعون إدارتها، ويوجد في تركيا أزمة اقتصادية خطيرة، والأواني في المطابخ خاوية من الطعام. والناس عاطلون عن العمل، وانخفضت قيمة المال في جيوبهم، وليس هناك مشكلة في تركيا لا يمكن حلها، لكن لا يوجد من هم يستطيعون حل المشكلة».

 


اردوغان

تركيا

ازمه تركيا

المعارضه التركيه

ازمه اردوغان

الشرطة التركية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخمرة تعمل أكتر من كدة.. مطرب شهير يوزع 50 ألف دولار على معجبيه.. فيديو

الخمرة تعمل أكتر من كدة.. مطرب شهير يوزع 50 ألف دولار على معجبيه.. فيديو

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة