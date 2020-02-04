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السعودية وألمانيا تبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:14 م
السعودية وألمانيا تبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير
أ ش أ ووكالات الأنباء

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بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي ، عادل الجبير، خلال لقائه اليوم ، الثلاثاء ، فيليب إكرمان مدير عام إدارة الشؤون السياسية لكل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرقين الأدنى والأوسط ، بوزارة الخارجية الألمانية، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

التقى الوزير الجبير ، أمس الاثنين، سفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزولوف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعراضا، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 


السعودية

المانيا

عادل الجبير

روسيا

افريقيا

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