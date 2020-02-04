الرى: إزالة 60 مخالفة على النيل فى 10 محافظات.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بوزارة الموارد المائية والرى، حملة لإزالة 60 مخالفة بمحافظات "الجيزة – الغربية – المنوفية – البحيرة – الدقهلية – بنى سويف – أسيوط – سوهاج – الأقصر – أسوان"، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات، ليصل إجمالى ما تم إزالته منذ يناير 2015 لحوالى 51 ألفا و54 مخالفة.

اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر، وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف"، أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.



ووضعت الحكومة مخططا فنيا وهندسيا لتطوير كورنيش النيل بالقاهرة الكبرى والمحافظات، لإنشاء مشروع "ممشى أهل مصر" تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وامتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وإنشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى إمبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن إنشاء مرسى يخوت ولسان مشأة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافتيريات وأماكن للجلوس ونوافيرر وبرجولات .

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه، وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها إلى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.

جدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية، التى تطل على نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ انطلاق الحملة فى يناير 2015، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات، وما زال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات .