يذكر أنه عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يناير الماضي أثناء خطابه السنوي أمام البرلمان، إجراء استفتاء على تعديل الدستور بهدف تعزيز سلطات البرلمان والبقاء في الوقت ذاته على نظام رئاسي قوي في البلاد، قدمت الحكومة الروسية استقالتها.. وقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف "إن الاقتراحات ستحدث تغييرات كبيرة في توازن القوة في البلاد، ولذلك فإن الحكومة بشكلها الحالي استقالت". 