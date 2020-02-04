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الأمن التونسى يقبض على عنصر إرهابى محكوم عليه بـ40 سنة سجنا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:37 ص
الأمن التونسى يقبض على عنصر إرهابى محكوم عليه بـ40 سنة سجنا صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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ألقت قوات الأمن التونسية بمدينة سبيطلة من محافظة القصرين وسط غرب البلاد، القبض على عنصر إرهابى مفتش عنه لفائدة الجهات القضائية بتونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية  أن الإرهابى محكوم بـ 40 سنة سجنا من أجل تورّطه فى قضيّة ذات صبغة إرهابيّة ، وقد تم الاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

فى سياق آخر اتفق الرئيسان التونسي قيس سعيد، والجزائري عبد المجيد تبون، على ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية، وأهمية بناء المغرب العربي الكبير ودفع العمل المغاربي المشترك في اتجاه تحقيق تطلعات شعوب المنطقة.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان اليوم الأحد، إن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الجزائري لنظيره التونسي الذي بدأ اليوم زيارة إلى الجزائر، وتم التطرق خلال اللقاء إلى جملة من القضايا أهمها العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الرئيسان على أهمية زيادة تنسيق المواقف وتعزيز التشاور بصفة عامة، خاصة ما يتعلق بالمسائل الإقليمية والقضايا الدولية.

وحول الأزمة الليبية، أكد الطرفان على أهمية إيجاد حل سلمي ليبي- ليبي، دون أي تدخل أجنبي، وشددا على الدور المحوري لتونس والجزائر في إيجاد تسوية تضع حدا لهذه الأزمة.

كما تطرقا إلى القضية الفلسطينية، مؤكدان أنه لا حل إلا بتكريس الحق الوطني للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشريف تكون مبنية على قرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية.

وأكد عبد المجيد تبون وقيس سعيد، على الاتفاق وتطابق وجهات النظر حول المسائل التي تطرقا إليها خلال جلسة المحادثات، وعبرا عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية، مشددان على تطوير هذه العلاقات وفق مقاربة جديدة بناء على طموحات الشعب الواحد في تونس والجزائر، تقوم على وضع شراكة للتشاور والتنسيق الاستراتيجي بين الجانبين.

 

 

 


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