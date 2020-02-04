وأضاف أن من بين المقبوض عليهم عناصر من هيئة الأمن والدفاع المدنى النيجيرية، وأنهم كانوا يعملون على حراسة خطوط نقل النفط من منطقة "أطلس كوف" إلى مستودعات البترول في "ايجيجبو" و"موزيمي" بولايتي لاجوس وأوجون، وكانوا يشكلون أكبر شبكة فساد نفطي في جنوب البلاد تم اكتشافها وتتبع عناصرها منذ العام الماضي وجرى الإيقاع بهم مطلع هذا الأسبوع.

وكانت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، قد أعلنت هذا الأسبوع عن كشفها لأكثر من 300 ثغرة على امتداد خطوط أنابيب البترول يجري عبرها سحب البنزين والمنتجات البترولية بطريقة غير مشروعة، غير أن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية تركت للجهات الأمنية مهمة كشف تفاصيل تلك السرقات النفطية والمتورطين فيها.