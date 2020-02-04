أبوجا(أ ش أ)

أعلن توماس أوتيجى مسئول العلاقات العامة بالبحرية النيجيرية، اعتقال 20 فردا من الأمن مكلفين بحراسة خطوط أنابيب البترول التابعة لمؤسسة النفط الوطنية النيجرية بتهمة سرقة النفط وتشكيل مجموعة عصابية منظمة للقيام بذلك، وكشف المسئول النيجيرى - فى مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن المجموعة التي تم ضبطها قامت بعمل أكثر من 310 ثغرات على امتداد خطوط نقل النفط للاستيلاء على البترول والمنتجات النفطية وبيعها في السوق السوداء.

وأضاف أن من بين المقبوض عليهم عناصر من هيئة الأمن والدفاع المدنى النيجيرية، وأنهم كانوا يعملون على حراسة خطوط نقل النفط من منطقة "أطلس كوف" إلى مستودعات البترول في "ايجيجبو" و"موزيمي" بولايتي لاجوس وأوجون، وكانوا يشكلون أكبر شبكة فساد نفطي في جنوب البلاد تم اكتشافها وتتبع عناصرها منذ العام الماضي وجرى الإيقاع بهم مطلع هذا الأسبوع. وكانت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، قد أعلنت هذا الأسبوع عن كشفها لأكثر من 300 ثغرة على امتداد خطوط أنابيب البترول يجري عبرها سحب البنزين والمنتجات البترولية بطريقة غير مشروعة، غير أن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية تركت للجهات الأمنية مهمة كشف تفاصيل تلك السرقات النفطية والمتورطين فيها.

ومنذ لأسبوعين أعلنت أجهزة الطوارئ المحلية في نيجيريا مقتل أربعة أشخاص واحتراق عدد من المحلات التجارية والآليات في حريق أنبوب للنفط بعد هجوم لصوص محروقات بالقرب من مدينة لاجوس، وقال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في المنطقة "إبراهيم فارينلوي" - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم/الاثنين، إنهم عثروا على جثث رجلين وامرأة ونجلها في مكان الحريق صباح اليوم .. مضيفا أن العديد من المباني والمحلات التجارية وبعض الآليات دمرت.

يذكر أن الحادث - الذى وقع، فى منطقة "أبولي إيجبا" - هو الأخير في سلسلة هجمات على أنابيب نفط من قبل لصوص محروقات ، أسفرت عن سقوط مئات القتلى في نيجيريا التي تعد أكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط في قارة أفريقيا.