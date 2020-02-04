استشارى ريادة الأعمال: التمويل والنصح أهم احتياجات الشباب فى مشاريعهم

كتب أيمن رمضان

قال أحمد الألفى، استشارى ريادة الأعمال، إن أهم ما يحتاجه الشباب فى مجال الأعمال هو التمويل والنصائح والإرشاد، ومن ثم التواصل مع المؤسسات المالية التى سيتعاملون معها فى المستقبل، لافتاً إلى أنه يقع على عاتق رجال الأعمال، أن يمنحوا هؤلاء الشباب فرص من أجل الانخراط فى مشروعات التكنولوجيا المالية، وتابع:"التمويل والنصح والتواصل مع المؤسسات المالية الدولية أهم احتياجات الشباب فى مجال الأعمال".

وأضاف "الألفى"، خلال لقاء له عبر قناة "extra news"، ببرنامج "مال وأعمال"، أن الشريك التمويلى يختلف عن الشريك المقرض لمشروعات ريادة الأعمال، موضحاً أن الخبرة وتنوع المهارات وامتلاك الرؤية أهم مقومات نجاح مشاريع ريادة الأعمال، وتابع:"هناك العديد من البرامج التأهيلية لتدريب الشباب على التكنولوجيا المالية".

ولفت استشارى ريادة الأعمال، إلى أن الشمول المالى والتحول الرقمى جزء من البنية التحتية للدولة المصرية، موضحاً أن ذلك يتيح للمواطنين السرعة فى إنهاء خدماتهم وأعمالهم، وذلك ينعكس بالإيجاب على الدورة الاقتصادية للبلاد.