أهالى قرية كمشيش بالمنوفية يطالبون بردم مسقى لوقف انتشار الأمراض والقمامة

المنوفية -محمد فتحى

حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب مسقى سرسنا العمومى المارة من وسط القرية، والتى يعانى الأهالى من الرائحة الكريهة وأصبحت مأوى للفئران والحشرات بالإضافة لانتشار الأمراض والأوبئة.

ويقول أحمد محمود من أهالى نعانى الأمرين بسبب تلك النسبة المارة من وسط القرية والتى تعانى منها بسبب الروائح الكريهة وانتشار الحشرات بها والتى تسبب فى نقل الأمراض والعدوة إلى الأهالى .

ويضيف تقدمنا بالعديد من الشكاوى المتعددة بسبب من الاهمال وعدم الاهتمام بمسقى سرسنا العمومى، والتى أصبحت بؤرة للتلوث وانتشار الامراض وسط بيوت الأهالى وذلك بعد أن تحولت إلى مستنقع للمخلفات والحيوانات النافقة، بالإضافة إلى انسداد مجرى المياه الذى يروى حوالى 200 فدان من الأراضى الزراعية.

ويشير أن حوالى 200 متر داخل كردون المبانى تحتاج إلى تغطية وينطبق عليها المنشور الوزارى الخاص بالتغطيات وتغطية هذه المسافة سوف يؤدى إلى فتح مدخل أخر لقرية كمشيش مع التوسع فى التجارة والصناعة ومدخل رزق لكل الناس.

وقال صابر إبراهيم إن انتشار أكوام القمامة على جانبى الترعة تضطر الأهالى إلى إغلاق أبواب المنازل ليلا ونهارا بسبب الحشرات وانتقال الأمراض والكارثة الحقيقية أن مشهد الأطفال ممكن أن تراه يوميا بمجرد مرورك على الطريق يصدمك وهم يلعبون ويمرحون ويغمصون بأجسادهم وسط هذه القاذورات ولا يعرف أحدهم مدى خطورة ما يحدث والسر خلف ما يصيبهم من أمراض وفيروسات كبدية والتى تصيب أطفالنا وبعدها تكلف الدولة أموالا طائلة فى العلاج من هذه الفيروسات بسبب تجاهل المسؤولين تجاه هذه الكارثة والتى تتسب بانتشار الأمراض بين الأطفال من المفروض أن يتربوا فى بيئة نظيفة ليكونوا مستقبل مصر.

من جانبه أكد المهندس علاء سعود وكيل وزارة الرى بمحافظة المنوفية، أنه سوف يتم إرسال لجنة من المختصين لمعاينة تلك الترعة وفى حالة استفاء الشروط عليها سوف يتم على الفور وضع فى خطة تغطية المصاريف.

وأضاف وكيل وزارة الرى بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه فى انتظار عدد من أهالى القرية فى مكتبة لتقديم طلب لعمل المعاينة على الفور.

وأشار أننا نعمل من خلال خطة من سنوية يتم ردم الترع الكائنة فى نطاق كردون المبانى والتى تشمل وجود خط صرف صحى وخط مياه ومنظومة نظافة.







































