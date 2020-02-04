أسطورة المكان الزفر.. منطقة الرعب في المقابر

تقرير: محمد فتحي عبد الغفار

الكثير من الأساطير تروى عن المكان هنا، في قلب المقابر، يحتفظ هذا الركن بخصوصية تامة، لا يقترب منه أحد خاصة في المساء، بعض العاملين بالترب يرفضون الدخول له أو التعامل معه بأي شكل، يطلقون عليه "المكان الزفر".

في الكثير من المقابر ستجد هذا الموقع، المخصص للمقتولين بطرق صعبة أو نتيجة الغرق أو نتيجة الحرق، ويعتقد القائمين على المقابر أن أرواحهم ستظل حاضرة، وسيخرجون للعلن بطرق مختلفة، ولهذا يجمعوهم في مكان واحد حتى يتمكنوا من التعامل معه بحرص.

سيد محمد، تربي مقابر زين العابدين، يقول أن هذا المكان يعتبر مليء بالخوف، وكل من يدفن فيه يكون تعرض لشيء صعب.

ويتابع أنه شاهد بعينيه الكثير من الأشياء المرعبة هنا، وسمع الكثير من الأصوات لأشخاص ينازعون ويتألمون نتيجة ما تعرضوا له أثناء الموت.

ويحكي أنه يعيش في المقابر منذ سنوات طويلة، ولا يمكن أن يشعر بالخوف نتيجة أي شيء، ولكن هذا المكان له خصوصية، ولا يمكن أن يدخله أو يقترب منه أي شخص خاصة في المساء.