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8310 طبيبا وممرض ينضمون للفرق الطبية لمواجهه كورونا في مقاطعة هوبى بالصين

الإثنين، 03 فبراير 2020 12:00 م
8310 طبيبا وممرض ينضمون للفرق الطبية لمواجهه كورونا في مقاطعة هوبى بالصين فيروس كورونا بالصين
كتبت هند عادل

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كشف تقرير لوكاله شينخوا الصينية عن ارسال 68 فريقا طبيا يضم أكثر من 8310 أعضاء إلى مقاطعة هوبي بوسط الصين للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا الجديد وذلك بعد تفشى المرض بصورة كبيرة خاصة بتلك المقاطعه التى توجد بها مدينة ووهان بؤرة تفشى المرض منذ ظهوره والذى أدي إلى صابه الآلاف ووفاة المئات متأثرين بالفيروس القاتل.

وقال شياو جوي هوا، نائب حاكم مقاطعة هوبي، في مؤتمر صحفي أمس الأحد، إن هذه الفرق الطبية جاءت من 29 مقاطعة وبلدية ومنطقة ذاتية الحكم، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية للصحة، ومصلحة الدولة للطب الصيني التقليدي والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية الصينية، والجيش.

وقال شياو إن هذه الفرق الطبية تألفت من خبراء ذوي خبرة وأطباء وممرضات من تخصصات طب الجهازالتنفسي والعدوى والرعاية المركزة، إلى جانب بعض العاملين في المجال الطبي ممن لديهم خبرة في مكافحة فيروسي سارس وإيبولا.

ومن بين الاجمالي، تم إرسال 57 فريقا طبيا مكونا من 6775 فردا طبيا الى 27 مستشفى مخصصة في ووهان، مركز وباء فيروس كورونا الجديد، في حين تم نشر 11 فريقا طبيا آخر يبلغ مجموع افرادها 1535 موظفا طبيا في 10 مدن أخرى تضررت بشدة من المرض المعدي .

كانت مقاطعه هوبي قد سجلت أمس الاحد حالات جديدة من الإصابه ووصل عدد المصابين بها  11177 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد ، مع 350 حالة وفاة و 1701 فى حاله حرجة .

وتسابق الصين الزمن، لمواجهة  فيروس "كورونا" الجديد، الذى أعلنت السطات الصينية اليوم الإثنين، أنه تسبب حتى الآن في وفاة ما يزيد على 362 شخصا من أصل أكثر من 17 ألف مصاب، وانتشر فى أكثر من 26 دولة حول العالم فى الوقت الذى علقت معظم الدول رحلاتها من وإلى الصين، وأجلت بعضها مواطنيها المقيمين فى الصين، ووضعهم فى حجر صحى كإجراء احترازى .


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