سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

460 يوما فى غياهب السجن القطرى.. معاناة المصرى على سالم فى الدوحة عرض مستمر

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:13 م
460 يوما فى غياهب السجن القطرى.. معاناة المصرى على سالم فى الدوحة عرض مستمر المواطن المصرى على سالم
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

460 يوما قضاها المهندس المصرى المعتقل فى قطر "على سالم" على خلفية اتهامات ملفقة بالتورط فى شبكة تجسس على قنوات "بى أن سبورت"، داخل حبس انفرادى فى معتقل امن الدولة بالصناعية، لتكون هذه الأيام الصعبة التى شاهدة على الغياب التام للقانون واحترام حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.

معاناة المهندس على سالم مستمرة فى ظل رفض السلطات القطرية إجراء الكشف الطبى عليه، أو حتى خضوعه للتحاليل الطبية حتى لم يخضع لها المواطن على سالم على مدار عام و3 شهور قضاها داخل سجون قطر إلا مرة واحدة، فضلا عن ظروف محسبه الصعبة بداية من تواجده داخل غرفة عزل بشكل كامل لا يوجد بها أى تهوية، وصولا إلى عدم حصوله على الطعام والأدوية.

ورغم أن المحامى الخاص به قد طلب أكثر من مرة نقله إلى السجن المركزى الجماعى بالصناعية إلا أن القضاء القطرى رفض هذا الأمر، وكذلك تم رفض طلب خروجه تحت الإقامة الجبرية، وتعرض المهندس على سالم ما يقرب من 6 شهور للاختفاء القسرى دون أن يعلم عنه أى شيء.

اعتقال المهندس المصرى يأتى فى إطار سلسلة الإجراءات القمعية التى يمارسها تنظيم الحمدين ليس فقط ضد شعبه بل أيضًا ضد العمالة الأجنبية الوافدة، دون اتهامات واضحة.

القضية أثيرت فى نهاية يوليو الماضى عندما تحدثت منظمات حقوقية عديدة حول اعتقال المهندس على سالم، وأعلنت أنها ستتقدم بمذكرة لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، بشأن قيام السلطات القطرية باعتقال وإخفاء مواطنين مصريين اثنين لمدة 7 أشهر، دون محاكمة أو توجيه تهم، وأوضحت المنظمة أنها ستتقدم بمذكرة للمقرر الأممى الخاص بالاختفاء القسرى خلال انعقاد الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، فى الفترة من 24 يونيو الجارى إلى 12 يوليو 2019 المقبل.


على سالم

المواطن على سالم

قطر

اخبار قطر

اعتقال على سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الهلال السودانى يقدم مذكرة رسمية إلى الكاف حول أحداث مباراة الأهلى

الهلال السودانى يقدم مذكرة رسمية إلى الكاف حول أحداث مباراة الأهلى

شاهد فى دقيقة.. سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات ×7 معلومات

شاهد فى دقيقة.. سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات ×7 معلومات

محمد صلاح يزين التشكيل المثالى للجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يزين التشكيل المثالى للجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي

فيديو.. "صنع فى السجن".. أثاث خشبى راقى ومنتجات حيوانية بمعارض السجون

فيديو.. "صنع فى السجن".. أثاث خشبى راقى ومنتجات حيوانية بمعارض السجون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة