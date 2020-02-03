وزير الشباب: راتب شهرى للاعب المنضم للمشروع القومى لتنمية المواهب الرياضية

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن هناك راتب شهرى للاعب المنضم للمشروع القومى لتنمية المواهب الرياضية، موضحا أن عدد المسجلين فى الاتحادات الرياضية لا يتناسب مع عدد سكان مصر، وذلك بعد أن حصرت وزارة الشباب والرياضة عدد المسجلين فى كل الاتحادات على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع برنامج الحقيقية، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسى بطرق انتقاء المواهب على مستوى الجمهورية ليس فى الرياضة فقط بل أيضا فى الفنون والثقافة والتعليم والابتكار، وهناك تكامل وزارى بشأن هذه النقاط.

وتابع الدكتور أشرف صبحى: لدينا استراتيجية وتخطيط طويل المدى، وهذا التخطيط مقسم إلى أهداف مقسمة إلى مدد زمنية، ويكون هناك موازنة مالية لتفعيل هذه الاستراتيجية، مستطردا: خطتنا تسعى دائما نحو جعل ممارسة الرياضة غير مقتصرة على كرة القدم، والوزارة لديها الحق فى تأسيس اتحادات نوعية لتنمية مهارات المواطنين الرياضية.

وفى وقت سابق كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أشكال الدعم الذي توجهه الدولة لتنمية الرياضات الفردية والجماعية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بعمل عدد من المشروعات القومية أى أن الحكومة تطور بعض المشروعات التى تضمن استدامة الرياضة المصرية فى المجال التنافسى.

وقال وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع برنامج الحقيقية، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن استدامة الرياضة المصرية فى المجال التنافسى مهمة للغاية، ففى الماضى كان أى رياضى يعشق ممارسة رياضة بعينها يذهب للعبها ويكسب من خلال النادى الذى ذهب له سواء كان ذلك من خلال بطولة الجمهورية أو من خلال ألعاب فردية ثم تابعه الاتحاد المصرى ويأخذه للمنتخب ، ولكن نحن نفعل شئ مختلف بعض الشئ ، حيث قمنا بتشكيل لجنة علمية تضم خبراء من مختلف العلوم الرياضية ، بجان لجنة فنية أخرى فى كل رياضة من الرياضات .