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وزير الخارجية الكويتى يبحث هاتفيا مع نظيره الروسى المستجدات الاقليمية

الإثنين، 03 فبراير 2020 08:06 م
وزير الخارجية الكويتى يبحث هاتفيا مع نظيره الروسى المستجدات الاقليمية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح
وكالات

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تلقى وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من  سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية، انه جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تطوير وتعزيز تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتسارعة والمستجدات على الصعيدين الاقليمي والدولي والتأكيد على أهمية تخفيض التصعيد الراهن في المنطقة والنأى بها عن المخاطر والتعامل مع تلك المستجدات بروح الحكمة وضبط النفس ضمانا لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

كان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، استقبل فى مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة اليوم، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، هنأ الأمين العام الشيخ أحمد ناصر الصباح على منصبه الجديد بتعيينه وزيرًا للخاجية بدولة الكويت، متمنياً له كل النجاح والتوفيق، معرباً فى الوقت ذاته عن تقديره الكبير لسلفه وإلى كل القيادة الحكيمة فى الكويت.

وتطرق الجانبان إلى التحضيرات الخاصة باجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائى مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية، المزمع عقده غداً بمقر الأمانة العامة فى ضوء خطة السلام التى طرحتها الإدارة الأمريكية أخيرًا.


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