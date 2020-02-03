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وزير الخارجية السعودى يعرب عن تضامن المملكة مع الصين فى مواجهة كورونا

الإثنين، 03 فبراير 2020 05:04 ص
وزير الخارجية السعودى يعرب عن تضامن المملكة مع الصين فى مواجهة كورونا الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى
وكالات

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أعرب وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، يوم الأحد، لسفير الصين لدى المملكة تشن وى تشينغ، عن تضامن الرياض مع بكين فيما تمر به هذه الأيام فى مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية السعودى مع السفير الصينى، موجها الشكر للسلطات الصينية على تعاونها الكبير فى إجلاء الطلبة السعوديين العشرة من مدينة ووهان، مشددا على وقوف حكومة المملكة مع الصين فى مواجهة هذا الظرف الاستثنائي.

قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، إن إجمالى حالات الوفاة بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع يوم الأحد إلى 361، وأضافت أنها سجلت 56 حالة وفاة جديدة فى إقليم هوبى وحالة واحدة فى بلدية تشونجتشينج، وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 17205.

وفى السياق ذاته، قالت لجنة الصحة فى إقليم هوبى الصينى، بؤرة تفشى فيروس كورونا، إنها سجلت 56 حالة وفاة جديدة من الفيروس، يوم الأحد ليصل عدد الوفيات إلى 350، وأكد الإقليم أيضا 2103 حالات إصابة جديدة ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 11177.

وذكر تلفزيون الصين المركزى، أمس الأحد، نقلا عن لجنة الصحة الوطنية أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق، وسُجلت كل حالات الوفيات الجديدة فى إقليم هوبى بؤرة انتشار الفيروس. وأعلنت ووهان عاصمة الإقليم عن وفاة 32 شخصا بالفيروس.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فى أنحاء الصين يوم السبت إلى 2590 شخصا ليسجل العدد الإجمالى للإصابات 14380 حالة حتى الآن.

 

 

 

وأفادت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية بارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" فى الولايات المتحدة إلى 8 أشخاص، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية، وأوضحت وزارة الصحة العامة فى الولاية - وفقا للشبكة - أن المصاب الجديد شاب فى العشرينيات من العمر، حيث تقدم من تلقاء نفسه للفحوصات الطبية فور عودته مؤخرا من مقاطعة " ووهان " الصينية مركز فيروس كورونا.

 

 

 

وكان مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية أنطونى فاوسى أعلن أن معدلات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" تعتبر منخفضة بشكل عام فى الولايات المتحدة.

 

 


وزير الخارجية السعودى

السعودية

أخبار السعودية

الصين

كورونا

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