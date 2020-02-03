وزيرة الهجرة: 13 مليون مصرى بالخارج بشكل تقديرى ونسعى للتواصل معهم

الإسكندرية جاكلين منير

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه طبقا لتقديرات الاحصاء 9 ونصف مليون مصرى بالخارج، ولكن الرقم لا يعكس الحقيقة فتلك الأرقام فقط للمصريين الذين سجلوا بقنصلياتنا بالخارج، وقد يكون الرقم التقديرى الفعلى 13 مليون مصرى فى مقدمتها السعودية بها أكثر من 2 مليون مصرى بها.

وأضافت أن هناك تواصل دائم بمختلف الوسائل بوسائل التكنولوجيا جيا الحديثة، وأن الوزارة تسعى للتواصل مع كافة المصريين بالخارج مثل منطقة تورنتو بكندا بالرغم من أنه لا يوجد بعثة مصرية بها، ولكنها أكثر مناطق تركز المصريين بكندا.



جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمة نادى روتارى سانرايز، بالإسكندرية حول المبادرة الرئاسية " مراكب النجاه" تحت شعار " شراعها مصرى " ، و المبادرة التى اطلقتها وزارة الهجرة للتوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية.



وشددت الوزيرة على مراقبة مكاتب السفر إلى الخارج، فالبعض منها بها شبهه الاتجار بالبشر، وقانون تنظيم الهجرة يهتم بتلك الحالات والتصدى لها، مؤكدة على دور الوزارة لمعاونة كافة الوزارات فى رعاية المصريين بالخارج، وأن الوزارة واجهت عدة حوادث فردية لمصريين تعرضوا لانتهاكات وتعدى مثل حادثة المواطن وحيد بالكويت، وأنها توجهت بنفسها للكويت وتقابلت مع الوزيرة المسؤلة بالكويت و شعر المواطن برد كرامته ، قائلة : المواطن المصرى محتاج أنه يعرف إن له ظهر، و قالت وزارة الهجرة لا تسعى إلى نقود المصريين بالخارج ولكنها تسعى إلى رعايتهم فى ظل احترام القواعد والقوانين داخل الدولة المضيفة.



وكذلك قامت الوزارة بسلسلة ندوات اقتصادية تحت عنوان " مصر تستطيع " لاستقطاب شريحة رجال الأعمال والعلماء واستقطاب خبرات اولادها، كما اعربت الوزيرة عن اهتمام الوزارة بابناء المصريين بالخارج الذين يتحدثون بلغات آخرى، وفقدوا الاتصال بمصر و تم عقد ندوات توعية و لقاءات بهم متكررة ، و بالتالى تم تحويل الجيل الثانى والثالث إلى جنود مصر بالخارج يدافعون عن المعلومات المغلوطة، لاننا نفتقد الرسالة الاعلامية الموجهه الى الدول بالخارج ، و يتم تنفيذ برنامج خاص لهؤلاء الأطفال والشباب يتضمن زيارات لاهم معالم مصر، مؤكدة على أن قرار الرئيس السيسى بعودة وزارة الهجرة فى عام 2015 كان قرار صائب لرعاية تلك الفئة من المصريين وأكدت على أن الوزارة لا تتدخل فى قرار الهجرة لاى مصرى، وهناك اطباء وعلماء هاجرو الى الخارج مصر تفخر بهم حاليا.





