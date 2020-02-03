سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 11:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة: "الدولة تنظر للمهاجر الغير شرعى على أنه مجنى عليه"

الإثنين، 03 فبراير 2020 08:48 م
وزيرة الهجرة: "الدولة تنظر للمهاجر الغير شرعى على أنه مجنى عليه" الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة تنظر إلى الشاب المصرى الذى يلجأ الى الهجرة الغير شرعية هو مجنى علية وليس جانى، فالجانى الحقيقى هو من ينظم تلك الرحلات الغير شرعية والتى تهدد حياة شبابنا.

الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة (2)

وأكدت وزيرة الهجرة أن الدولة لم تنسى أولادها ولكنها تنبهت لتلك الظاهرة الخطيرة، موضحة أن المبادرة الرئاسية تتضمن ندوات توعية بوسائل الهجرة القائمة على أسس صحيحة وتنمية قدرات المسافر لمواكبة سوق العمل بالخارج ومخاطر الهجرة الغير شرعية، وكذلك طرح فرص العمل الداخلية بمصر من خلال توفير فرص عمل للشباب ومصادر تمويل المشروعات الصغيرة لأى شاب يريد أن يبدأ حياته من جديد فى مشروع فى متناول يده برعاية مصرية وبشروط سداد فى متناول الشباب.

الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة (1)


جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمة نادى روتارى سانرايز، بالإسكندرية حول المبادرة الرئاسية "مراكب النجاه" تحت شعار "شراعها مصرى"، و المبادرة التى اطلقتها وزارة  الهجرة للتوعية بمخاكر الهجرة الغير شرعية.

الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة (3)
 


وقالت الوزيرة نبيلة مكرم إن مبادرة "مراكب النجاه" تحتوى على قيم ترسيخ المواطنة لذلك توجهت الوزارة إلى التوجه إلى القرى المشهورة بالهجرة الغير شرعية فى ندوات توعية لشرح الفرص الذى توفرها الدولة لوقف الهجرة الغير شرعية؛ وطالبت الوزيرة المنظمات المحتمعية المشاركة فى تلك المبادرة.

وتحدثت وزيرة الهجرة عن دور الوزارة لمعاونة كافة الوزارات فى رعاية المصريين بالخارج ، وأن الوزارة واجهت عدة حوادث فردية لمصريين تعرضوا لانتهاكات و تعدى مثل حادثة المواطن وحيد بالكويت ، وأكدت أنها توجهت بنفسها الى الكويت و تقابلت مع الوزيرة المسؤلة بالكويت و شعر المواطن برد كرامته ، قائلة : المواطن المصرى محتاج أنه يعرف أن له ظهر، وقالت وزارة الهجرة لا تسعى إلى نقود المصريين بالخارج ولكنها تسعى إلى رعايتهم فى ظل احترام القواعد والقوانين داخل الدولة المضيفة.

وكذلك قامت الوزارة بسلسلة ندوات اقتصادية تحت عنوان " مصر تستطيع " لاستقطاب شريحة رجال الاعمال والعلماء و استقطاب خبرات اولادها، كما اعربت الوزيرة عن اهتمام الوزارة بأبناء المصريين بالخارج الذين يتحدثون بلغات اهرى و فقدوا الاتصال بمصر و تم عقد ندوات توعية و لقاءات بهم متكررة، و بالتالى تم تحويل الجيل الثانى والثالث  الى جنود مصر بالخارج يدافعون عن المعلومات المغلوطة، لأننا نفتقد الرسالة الاعلامية الموجهة الى الدول بالخارج.
 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

الاسكندرية

الهجرة الغير شرعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة