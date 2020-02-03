وزيرة الهجرة: "الدولة تنظر للمهاجر الغير شرعى على أنه مجنى عليه"

الاسكندرية جاكلين منير

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة تنظر إلى الشاب المصرى الذى يلجأ الى الهجرة الغير شرعية هو مجنى علية وليس جانى، فالجانى الحقيقى هو من ينظم تلك الرحلات الغير شرعية والتى تهدد حياة شبابنا.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الدولة لم تنسى أولادها ولكنها تنبهت لتلك الظاهرة الخطيرة، موضحة أن المبادرة الرئاسية تتضمن ندوات توعية بوسائل الهجرة القائمة على أسس صحيحة وتنمية قدرات المسافر لمواكبة سوق العمل بالخارج ومخاطر الهجرة الغير شرعية، وكذلك طرح فرص العمل الداخلية بمصر من خلال توفير فرص عمل للشباب ومصادر تمويل المشروعات الصغيرة لأى شاب يريد أن يبدأ حياته من جديد فى مشروع فى متناول يده برعاية مصرية وبشروط سداد فى متناول الشباب.



جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمة نادى روتارى سانرايز، بالإسكندرية حول المبادرة الرئاسية "مراكب النجاه" تحت شعار "شراعها مصرى"، و المبادرة التى اطلقتها وزارة الهجرة للتوعية بمخاكر الهجرة الغير شرعية.







وقالت الوزيرة نبيلة مكرم إن مبادرة "مراكب النجاه" تحتوى على قيم ترسيخ المواطنة لذلك توجهت الوزارة إلى التوجه إلى القرى المشهورة بالهجرة الغير شرعية فى ندوات توعية لشرح الفرص الذى توفرها الدولة لوقف الهجرة الغير شرعية؛ وطالبت الوزيرة المنظمات المحتمعية المشاركة فى تلك المبادرة.

وتحدثت وزيرة الهجرة عن دور الوزارة لمعاونة كافة الوزارات فى رعاية المصريين بالخارج ، وأن الوزارة واجهت عدة حوادث فردية لمصريين تعرضوا لانتهاكات و تعدى مثل حادثة المواطن وحيد بالكويت ، وأكدت أنها توجهت بنفسها الى الكويت و تقابلت مع الوزيرة المسؤلة بالكويت و شعر المواطن برد كرامته ، قائلة : المواطن المصرى محتاج أنه يعرف أن له ظهر، وقالت وزارة الهجرة لا تسعى إلى نقود المصريين بالخارج ولكنها تسعى إلى رعايتهم فى ظل احترام القواعد والقوانين داخل الدولة المضيفة.

وكذلك قامت الوزارة بسلسلة ندوات اقتصادية تحت عنوان " مصر تستطيع " لاستقطاب شريحة رجال الاعمال والعلماء و استقطاب خبرات اولادها، كما اعربت الوزيرة عن اهتمام الوزارة بأبناء المصريين بالخارج الذين يتحدثون بلغات اهرى و فقدوا الاتصال بمصر و تم عقد ندوات توعية و لقاءات بهم متكررة، و بالتالى تم تحويل الجيل الثانى والثالث الى جنود مصر بالخارج يدافعون عن المعلومات المغلوطة، لأننا نفتقد الرسالة الاعلامية الموجهة الى الدول بالخارج.

