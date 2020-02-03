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وزيرا الخارجية الكويتى والروسى يؤكدان أهمية تخفيض التصعيد الراهن فى المنطقة

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:31 م
وزيرا الخارجية الكويتى والروسى يؤكدان أهمية تخفيض التصعيد الراهن فى المنطقة رئيس الحكومة الكويتية
ا ش ا

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أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، أهمية تخفيض التصعيد الراهن في المنطقة والنأي بها عن المخاطر، والتعامل مع تلك المستجدات بروح الحكمة وضبط النفس، ضمانا لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الكويتي، مساء اليوم الاثنين، من نظيره الروسي، جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وحرصهما على تطوير وتعزيز تلك العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
كما جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتسارعة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أحمد ناصر المحمد

الكويت

سيرجي لافروف

روسيا

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