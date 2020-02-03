نائبة رئيس الوزراء: روسيا ستمنع دخول الأجانب الوافدين من الصين

رويترز

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسى تاتيانا جوليكوفا، اليوم الاثنين ، إن موسكو سوف تمنع مؤقتا دخول الأجانب القادمين من الصين بسبب فيروس كورونا اعتبارا من غد الثلاثاء.

وأضافت أن القيود لن تنطبق على مطار شيريميتيفو فى موسكو وهو المطار الدولى الرئيسي فى العاصمة.

وذكرت أنه قد يتم تعليق رحلات الطيران العارض التي تنقل المواطنين الروس من الصين في 14 فبراير.

كان رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، قال اليوم الاثنين، إن روسيا ستقدم مساعدات إنسانية للصين لمحاربة فيروس كورونا الذى انطلق من مدينة ووهان الصينية. وأضاف ميشوستين، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تفشى العدوى بفيروس كورونا، وتم تشكيل فريق استجابة والوضع تحت السيطرة".. موضحًا أنه تم التوقيع على خطة وطنية لمنع تفشى الفيروس فى روسيا كما تم إدراج الفيروس على قائمة الأمراض شديدة الخطورة.

وأشار ميشوستين إلى أن هذه الخطة ستسمح لروسيا بترحيل الأجانب حال التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا، فضلًا عن فرض قيود خاصة بما فيها العزل والحجر الصحى.

وبحسب رئيس الوزراء الروسى، تعمل أجهزة الدولة على تنسيق أنشطتها للتصدى للفيروس، كما تم فرض قيود على حركة الصينيين على الأراضي الروسية، ويخضع كل من يتم تشخيصه بالإصابة بالفيروس للعزل ويتلقى العلاج اللازم، لافتًا إلى أن روسيا ألغت إصدار تأشيرات السفر السياحية والخاصة بالعمل للصينيين.