من خير الطبيعة.. إزاى تحمى نفسك من الأمراض السرطانية

كتبت نهير عبد النبى

من خير الطبيعة نستطيع أن نحمى أنفسنا من الأمراض والفيروسات المنتشرة، وذلك من خلال الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه واتباع نظام غذائى يعزز صحة الجهاز المناعى، فقد أثبتت بعض الأبحاث والدراسات أن تناول الأطعمة الحمضية يساعد فى علاج نزلات البرد وتعزيز صحة الجسم، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سى، ويعتبر مرض السرطان واحدا من الأمراض الخطيرة التى تهدد الحياة بالخطر، فلا يوجد حتى الآن سبب محدد للإصابة به ولكن هناك طرق للوقاية ويعتبر أبرزها الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحمى من الإصابة بالسرطان.

وحسب ما ذكره موقع mdanderson فإن أبرز الأطعمة التى تحد من خطر الإصابة بالسرطان هى:

أطعمة تحد من خطر الإصابة بالسرطان

1: القرنبيط والكرنب، من الخضراوات الشهيرة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض السرطانية والفيروسات، كما أنها تحتوى على بعض المواد التى تحفز إنتاج الإنزيمات وتحد من الإصابة بالسرطان.

2: الاهتمام بتناول الثوم والبصل، فهى من الأطعمة الغنية بالعناصر المضادة للالتهاب والجراثيم، كما أنها تحمى الجسم من الإصابة بالأمراض والعدوى، لذلك ينصح بوضع الثوم والبصل على الوجبات اليومية، خصوصا للأطفال لحمايتهم من الأمراض وتعزيز صحة الجهاز المناعى عندهم.

3: الخضراوات حمراء اللون مثل الطماطم والفلفل الأحمر والبنجر، من أفضل أنواع الخضراوات، حيث إنها تحتوى على مادة البيتا كاروتين التى تحفز فيتامين أ، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل الوقاية من مرض السرطان.

4: الحمضيات مثل "البرتقال، الليمون، اليوسفى"، وغيرها من الفواكه الحمضية تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى، وحماية الجسم من الأمراض السرطانية.

5: الاهتمام بتناول الأسماك مثل "التونة، الماكريل، السردين"، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والدهون الصحية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من السرطان.