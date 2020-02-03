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مصرع طالب صعقًا بالكهرباء.. ومسن يشعل النيران فى نفسه بكفر الشيخ

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:33 م
مصرع طالب صعقًا بالكهرباء.. ومسن يشعل النيران فى نفسه بكفر الشيخ جثه - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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لقى طالب، اليوم الاثنين، مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء استبداله مصباح كهربائى بمنزله فى مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، وأشعل مسن النار فى نفسه ببلطيم.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدى سالم، يفيد بوصول "ع.ح" 19 سنة، طالب، مقيم بمنشأة عباس، دائرة سيدى سالم، لمستشفى سيدى سالم المركزى، مصابًا بصعق كهربائى باليد اليمنى، وتوفى فور وصوله المستشفى.

وبالانتقال وسؤال أهليته، أقروا بقيام نجلهم "المتوفى" باستبدال مصباح كهربائى بمنزل الأسرة صعقه التيار الكهربائى، ما أدى لوفاته ونفوا الشبهة الجنائية.

ونقلت سيارة الإسعاف جثته لمشرحة المستشفى المركزي، وبتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبى عليها أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـى الوفاة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة.

وعلى جانب آخر حاول مسن الانتحار، عن طريق إشعال النيران بنفسه، بالقرب من مقابر الشهداء بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتبين أن المسن مريض نفسى، وغير مدرك لما يقوم به من أفعال، ويعانى مرضا نفسيا منذ فترة زمنية كبيرة.

تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد باستقبال مستشفى بلطيم المركزى لمسن مصاب بحروق متفرقة بالجسد بنسبه 70%؛ بسبب محاولته الانتحار عن طريق إشعال النيران بجسده.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مستشفى بلطيم المركزى، وتبين أن المصاب "محمد. ع. س" 60سنة، ومقيم بالقرب من مقابر الشهداء بمدينة بلطيم، مصاب بحروق وصلت نسبتها قرابة الـ 70% وحالته الصحية تتدهور بشكل كبير، وعلى الفور تم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة لنقله إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية لعدم توافر الإمكانات اللازمة بمستشفى بلطيم المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تباشر التحقيقات لمعرفة سبب محاولته الانتحار، وتم تكليف البحث الجنائى ومباحث مركز شرطة بلطيم بالتحرى عن الواقعة ومعرفة ملابساتها.


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