محافظ جنوب سيناء يعلن الانتهاء من المشروعات قبل العيد القومى للمحافظة

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة الطور عاصمة المحافظة تشهد طفرة حقيقية في كل المجالات في الزارعية، ومجال البنية التحتية والخدمية التي تقدم للمواطن، مؤكدا أن عام 2020 سوف يكون عاما لمدينة الطور، لاستكمال كل المشروعات، وكي تليق الطور أن تكون عاصمة حقيقية.

وأضاف المحافظ ،أن جامعة الملك سلمان، سوف تفتتح العام المقبل في مدينة الطور لتصبح أول جامعة في المحافظة ،وبالتالي تشهد الطور نقلة نوعية هذا العام ،جاء ذلك خلال الجولة التفقدية اليوم ، التي قام المحافظ جنوب سيناء يرافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ وفوزي همام سكرتير المساعد للمحافظة ،وأحمد عبد العظيم رئيس المدينة

تفقد المحافظ مشروعات خدمية وتنموية بالمدينة بتكلفة مليار جنيه ، كما تفقد لمحافظ والنائبة 4 مساجد وهم مسجد الزهراء والروضة ومسجد الرواء بحي ابني بيتك والسوق التجارية بحي النصر، والمستشفى التعليمي بحي النصر وتفقد شاطئ الفيروز وطالب الانتهاء من أعمال الشاليهات قبل أعياد الربيع.

كما تفقد المحافظ 120 منزل بدوى بقرية الجيل ،وطالب سرعة تسليم المستحقين طبقا الموافقة جهاز تنمية سيناء ، مطالبا المحافظ بضرورة الانتهاء من المشروعات المقرر افتتاحها الشهر المقبل بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي ، مضيفا أن مدينة طور سيناء هى سله الغذاء للمحافظة.

وقرر المحافظ عقد لقاء يضم المهندسة إيناس حافظ نائب المحافظ وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة الطور ومجدي موسى مدير التخطيط العمراني لمناقشة بعض المشروعات بالمدينة ، ووضع تصور مستقبلي للمدينة بالنسبة للشوارع والأحياء بما يناسب الوضع الحضاري لمدينة طور سيناء.