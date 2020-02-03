كوريا الجنوبية تحظر دخول الأجانب الذين زاروا هوبى الصينية اعتبارًا من غد الثلاثاء

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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، حظر دخول المسافرين غير الكوريين القادمين من مقاطعة هوبي الصينية أو عبرها ابتداءً من غد الثلاثاء، حيث تبذل البلاد الكثير من الجهود للحد من الانتشار المستمر لفيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن وزارة الدفاع قولها إن أنظمة التسجيل التلقائي للهجرة للأجانب ستتوقف ابتداءً من غد الثلاثاء.

كما أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم بأنها ستستخدم نظام فحص ثلاثي المراحل؛ أولًا مرحلة إصدار تذاكر الطائرات، ثانيًا مرحلة دخول البلاد وثالثًا مرحلة ما بعد الدخول لحظر دخول المسافرين الأجانب الذين زاروا هوبي. وأضافت أنه سيتم ترحيل أي أجنبي تبين أنه قدم معلومات خاطئة عن صحته أو سجل سفره.

وفي الأحد الماضي، أعلنت الحكومة أن حظر الدخول ينطبق على جميع المسافرين غير الكوريين الذين مكثوا أو سافروا على مدار الأيام الـ14 الماضية في مقاطعة هوبي الصينية المحيطة بمدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا الجديد.

وفي هذا الصدد، قال نائب وزير الصحة كيم كانج-ليب: "حظر الدخول هو أقوى إجراء وقائي اتخذته كوريا الجنوبية على الإطلاق ضد المرض"، مضيفًا أن الحكومة قد تدرس المزيد من إجراءات مراقبة الحدود.

وقد أبلغت كوريا الجنوبية حتى الآن عن إصابة 15 حالة بفيروس كورونا منذ التحقق من الحالة الأولى يوم 20 يناير.