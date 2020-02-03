ضحايا التقاط صورة على النيل.. أسعد ضحى بنفسه لإنقاذ شقيقته من الغرق

أسيوط - هيثم البدري

ذهب أسعد وشقيقته إيمان إلى كورنيش النيل لإلتقاط صور تذكارية بدائرة مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، ولكن شقيقته إيمان سقطت فى نهر النيل بعد أن إختل توازنها وجرفتها المياه بعيدا، ليقوم بالقفز خلفها رغم أنه لا يجيد السباحة فى محاولة منه لانقاذها، إلا أنه تعرض للغرق ولم تظهر جثته رغم مرور 15 يوما على الواقعة.

بدأت الواقعة بعد أن أدى أسعد تكبيرات أذن صلاة الجمعة فى مسجد القرية الذى كان يؤذن فيه بشكل مستمر، وبعد أن جلس مع اسرته اتفقا وشقيقته أن يذهبا إلى كورنيش النيل القريب من منزلهم لإلتقاط صور لهما فتوجها بالفعل، وقطعا مسافة ليست بالبعيدة حتى وصلا إلى المكان الذى يستهدفانه وهناك بدأ فى التقاط الصورة لشقيقته "إيمان " .

وقالت "أيمان عبد الناصر" لـ اليوم السابع إنها ذهبت وشقيقها" أسعد" لإلتقاط صور تذكارية ولكنها لم تكن تعلم أنها هى آخر مرة لها تشاهد فيها شقيقها، وتابعت قبل الذهاب لأخذ الصورة شاهدته والدموع تملأ عينيه، وممسك سبحته حيث كان دائم التسبيح فسألته عن السبب فقال أنه فرحان جدا كونه أصبح مؤذنا فى القرية"، وهذا كان حلمه منذ أن كان طفلا.

وأضافت إيمان، أنها أثناء التقاطها الصورة اختل توازنها فسقطت فى النيل وكادت تتعرض للغرق، وبدأ التيار يجرفها بعيدا فى منتصف نهر النيل وبدأ شقيقها أسعد يستغيث بالمارة، ولكن لم يكن أحد قريب منا لينقذنى فما كان منه إلا أنه قفز خلفى فى المياه بالرغم من أنه لا يجيد السباحة ولكن عاطفته غلبته فقد كنا أصدقاء قبل أن نكون إخوة ولكن فرقتنا المياه وأصبحت اصارع المياه لأكثر من ربع ساعة حتى أنقذنى أحد الصيادين ولكن أخى اختفي تمما فقمنا بإبلاغ الجهات الأمنية وتم إرسال قوة أمنية وغواصين من الحماية المدنية واستمروا فى البحث، ولكنهم لم يعثروا عليه كما أننا إستعنا بأحد الغواصين ولكن أيضا دون جدوى.

وناشدت إيمان كل الجهات المعنية بكل المراكز والمحافظات المجاورة بالإتصال بهم علي الأرقام الخاصة بهم أو إن كان هناك غواصين متبرعين متخصصين لهذا الشأن الإتصال بهم على الأرقام 01060670831 / 01147051225.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من العميد أحمد عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغا من الأهالي بغرق أسعد عبد الناصر 18 سنة بنهر النيل بمنطقة سوالم أبنوب بدائرة مركز ابنوب وبالإنتقال والحماية المدنية تبين صحة البلاغ وتبين غرق الشاب أثناء محاولته انقاذ شقيقته إيمان عبد الناصر وقام غواصين تابعين للحماية المدنية البحث عنه ولكنه دون جدوى وتحرر المحضر 375 إدارى مركز أبنوب.