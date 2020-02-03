صور .. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يكلف الإدارات بحملات لتوعية الرجال والسيدات معا

الشرقية - إيمان مهنى

قام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، بالمرور على مركز صحة الأسرة بالحى 15 قطاع 9 ، وديوان الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان ، لمتابعة التجهيزات اللازمة بالمراكز استعدادا لتنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى.

وتابع وكيل الوزارة الدورة التدريبية للرائدات الريفيات ، على أعمال المبادرة الرئاسية،ووجه بعمل حملات توعوية وتثقيفية للرجال والسيدات على السواء،عن الأهداف الأساسية للمبادرة ، وأهمية الفحوصات الطبية للسيدات بالشريحة العمرية المستهدفة،ومدى أهمية دور الرجل فى المشاركة لتشجيعهم للإطمئنان على أنفسهم ، وتقديم الخدمة الطبية والعلاج اللازم فى حالة الإحتياج .

وأكد وكيل الوزارة ، على الفرق الطبية بحسن الاستقبال والمعاملة للمترددات، كما تابع تجهيز أماكن الفحص، والتأكد من الخصوصية .

تفقد وكيل الوزارة خدمات الرعاية الأولية المقدمة بالمركز ، وناقش إستكمال باقى التجهيزات الطبية بالمركز المنشأ حديثاً ، ووجه بسرعة تجهيز عيادة الأسنان بالتنسيق مع مدير عام الأسنان بالمديرية ، وتجهيز معمل الأمراض المتوطنة ، ومعمل أمراض الدم ، وتابع خط سير التعقيم للتأكد من توافر كافة معايير مكافحة العدوى .

يذكر أنه تم تدريب أكثر من 500 طبيبة من جميع الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية عن خطة العمل بالمبادرة ، وطرق الفحص ، وتحديد عوامل الخطورة للسيدات ، وتدريب السيدات على الفحص الذاتى لأورام الثدى ، ويقوم بالتدريب الأستاذ الدكتور طارق ياقوت أستاذ الأورام بوزارة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور هشام مسعود على الطبيبات بحسن الإستقبال للمترددين ، وحسن المعاملة لجميع السيدات ، والتأكيد على جاهزية مكان العمل بشكل لائق وبما يتناسب مع حجم أعمال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة ، والتأكيد على خصوصية المريض ، والتأكد من توافر كافة التجهيزات اللازمة لأداء العمل .



جولة وكيل صحة الشرقية على المراكز الطبية بالعاشر من رمضان



جولة وكيل صحة الشرقية على المراكز الطبية بالعاشر من رمضان



جولة وكيل صحة الشرقية على المراكز الطبية بالعاشر من رمضان



جولة وكيل صحة الشرقية على المراكز الطبية بالعاشر من رمضان



جولة وكيل صحة الشرقية على المراكز الطبية بالعاشر من رمضان



جولة وكيل صحة الشرقية على المراكز الطبية بالعاشر من رمضان