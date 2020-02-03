صور.. طالب جامعى يبدع فى فن النحت والرسم وتصوير الخدع السينمائية بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

نحت بالجبس، ورسم بورترية، ورسم بالمقلوب، وتصوير فيديوهات، وصور بطريقة الخدع السينمائية كلها مواهب متعددة تجمعت فى طالب الحقوق "حنا عيس" الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق الذى أتقن عدد كبير من الفنون، وخاصة فى مجال الرسم بأشكاله المتعددة متمنيا أن يكون واحدا من الفنانين فى واحد من هذه المجالات وخاصة تصوير الخدع السينمائية التى يجد نفسه فيها بشكل كبير ويحاول التطوير من نفسه وقدراته بشكل مستمر.

يقول حنا عيسى تادرس، الطالب بالفرقة الثانية كلية الحقوق إنه منذ صغره، وهو يهوى الرسم والفن بدءا من كراسات الرسم، والرسم على الجدران، والأرصفة مرورا بالنحت على الجبس، ومع تقدمه فى العمر والدراسة بدأ يبحث ويطور من نفسه، ويحاول إدخال أشكال متعددة على الرسم فبدأ تعلم رسم البورتريه، وأتقن هذا النوع من الفن ثم الرسم بنشارة الخشب، وشارك فى أكثر من حفلة للرسم، والرسم بطريقة رش الإسبراى من خلال تداخل الألوان، وبدأ متابعة اليوتيوب، وأشكال الفن الحديثة، والمتطورة حتى توصل إلى شكل جديد من أشكال الفن، وهو الرسم، والتصوير بطريقة الخدع السينمائية.

وأضاف حنا أنه بدأ يطور من الرسم فى طريقة الخدع السينمائية، ويتابع كل ما هو جديد فيما يتعلق فى هذا النوع من الفن، ويحاول تصوير نفسه من كل الزوايا حتى تخرج شكل الخدعة بدقة كبيرة مما جعلها تنال إعجاب الكثيرين من المتابعين وخاصة بعد تصويرها بطريقة الفيديو.

وأوضح حنا أن الإمكانيات التى يستخدمها فى الرسم وتصوير الخدع السينمائية بسيطة جدا ولكن بالرغم من قلة الإمكانيات إلا أنه يحاول إخراج صورا جيدة تنال إعجاب مشاهديها متمنيا أن يصل إلى درجة كبيرة من هذا الفن ويكون واحدا من مصممى الخدع السينمائية والماكيير وأن أشارك فى صناعة الأفلام التى تعتمد على هذا النوع من الفن مؤكدا أنه يسعى إلى ثقل موهبته من خلال التركيز، وتحديد وقت أكبر لتنمية موهبته من خلال الدراسة، ومتابعة كل مقاطع الفيديو على اليوتيوب التى تعتبر الآن نوعا من الدراسة الهامة والتى من الممكن أن تثقل خبرة من يتابعها.

وأوضح "حنا" أن أسرته تلعب دورا هاما فى تشجيعه فى تنمية موهبته بجانب دراسته حيث يرون أنه قادر على تنمية مواهبه وإخراجها بصور أحسن وأنه سيكون له مستقبل باهر إذا قام بالتركيز على فن الخدع السينمائية متمنيا أن يجد فرصة للالتحاق بأى معهد، أو مركز لإتقان هذا الفن الذى أحبه.