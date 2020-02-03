سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 08:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. طالب جامعى يبدع فى فن النحت والرسم وتصوير الخدع السينمائية بأسيوط

الإثنين، 03 فبراير 2020 04:00 ص
صور.. طالب جامعى يبدع فى فن النحت والرسم وتصوير الخدع السينمائية بأسيوط تصوير الخدع السينمائية
أسيوط – هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نحت بالجبس، ورسم بورترية، ورسم بالمقلوب، وتصوير فيديوهات، وصور بطريقة الخدع السينمائية كلها مواهب متعددة تجمعت فى طالب الحقوق "حنا عيس" الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق الذى أتقن عدد كبير من الفنون، وخاصة فى مجال الرسم بأشكاله المتعددة متمنيا أن يكون واحدا من الفنانين فى واحد من هذه المجالات وخاصة تصوير الخدع السينمائية التى يجد نفسه فيها بشكل كبير ويحاول التطوير من نفسه وقدراته بشكل مستمر.

يقول حنا عيسى تادرس، الطالب بالفرقة الثانية كلية الحقوق إنه منذ صغره، وهو يهوى الرسم والفن بدءا من كراسات الرسم، والرسم على الجدران، والأرصفة مرورا بالنحت على الجبس، ومع تقدمه فى العمر والدراسة بدأ يبحث ويطور من نفسه، ويحاول إدخال أشكال متعددة على الرسم فبدأ تعلم رسم البورتريه، وأتقن هذا النوع من الفن ثم الرسم بنشارة الخشب، وشارك فى أكثر من حفلة للرسم، والرسم بطريقة رش الإسبراى من خلال تداخل الألوان، وبدأ متابعة اليوتيوب، وأشكال الفن الحديثة، والمتطورة حتى توصل إلى شكل جديد من أشكال الفن، وهو الرسم، والتصوير بطريقة الخدع السينمائية.

وأضاف حنا أنه بدأ يطور من الرسم فى طريقة الخدع السينمائية، ويتابع كل ما هو جديد فيما يتعلق فى هذا النوع من الفن، ويحاول تصوير نفسه من كل الزوايا حتى تخرج شكل الخدعة بدقة كبيرة مما جعلها تنال إعجاب الكثيرين من المتابعين وخاصة بعد تصويرها بطريقة الفيديو.

وأوضح حنا أن الإمكانيات التى يستخدمها فى الرسم وتصوير الخدع السينمائية بسيطة جدا ولكن بالرغم من قلة الإمكانيات إلا أنه يحاول إخراج صورا جيدة تنال إعجاب مشاهديها متمنيا أن يصل إلى درجة كبيرة من هذا الفن ويكون واحدا من مصممى الخدع السينمائية والماكيير وأن أشارك فى صناعة الأفلام التى تعتمد على هذا النوع من الفن مؤكدا أنه يسعى إلى ثقل موهبته من خلال التركيز، وتحديد وقت أكبر لتنمية موهبته من خلال الدراسة، ومتابعة كل مقاطع الفيديو على اليوتيوب التى تعتبر الآن نوعا من الدراسة الهامة والتى من الممكن أن تثقل خبرة من يتابعها.

وأوضح "حنا" أن أسرته تلعب دورا هاما فى تشجيعه فى تنمية موهبته بجانب دراسته حيث يرون أنه قادر على تنمية مواهبه وإخراجها بصور أحسن وأنه سيكون له مستقبل باهر إذا قام بالتركيز على فن الخدع السينمائية متمنيا أن يجد فرصة للالتحاق بأى معهد، أو مركز لإتقان هذا الفن الذى أحبه.

تصوير الخدع السينمائية (1)
 
تصوير الخدع السينمائية (2)
 
تصوير الخدع السينمائية (3)
 

اسيوط

تقارير مصرية

رسم

فن الرسم

الخدع السينمائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. فتاة سنغافورية تحقق طفرة فى فن النحت.. ليم كيشوان تثير الجدل عبر منحوتات تبعث الكثير من الفضول والاشمئزاز بين متابعيها.. تستلهم أعمالها من "لباقة اللحم والدم".. ومعارض دولية تتنافس لاستقطاب أعمالها

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:30 م

شاهد.. مهندس ديكور يستعرض فن النحت على الخشب بـ"4 شارع شريف"

الخميس، 24 أكتوبر 2019 10:49 م

بعيدا عن فن النحت.. آدم حنين يرسم الصور

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:16 ص

للأطفال.. انطلاق برنامج فن النحت فى متحف الطفل

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على الرابحين والخاسرين فى انتقالات يناير بالدوري الإنجليزي.. صور

تعرف على الرابحين والخاسرين فى انتقالات يناير بالدوري الإنجليزي.. صور

الجيزة تخصص غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين

الجيزة تخصص غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين

الجيش التركى يعترف بمقتل 4 من جنوده وإصابة 9 فى قصف للقوات السورية بإدلب

الجيش التركى يعترف بمقتل 4 من جنوده وإصابة 9 فى قصف للقوات السورية بإدلب

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة