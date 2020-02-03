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صور.. بعد تعرضة لهبوط جزئى ..صيانة الفواصل الحديدية بكوبرى محرم بك

الإثنين، 03 فبراير 2020 04:04 م
صور.. بعد تعرضة لهبوط جزئى ..صيانة الفواصل الحديدية بكوبرى محرم بك كوبرى محرم بك
الإسكندرية جاكلين منير

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تابعت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية برئاسة العميد فادى وديع رئيس حى وسط، بمتابعة أعمال صيانة فواصل كوبرى محرم بك، و ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واستمرارا لمتابعة حى وسط لرفع كفاءة جميع المرافق ،وفى اطار حرص حى وسط واهتمامه بتطوير شبكة الطرق والكباري.

وأشار بيان صادر من حى وسط اليوم إلى أن العميد فادى وديع رئيس الحى اعمال صيانة فواصل كوبرى صينية محرم بك، التى يقوم بها جهاز تنمية وتطوير الساحل الشمالي، فى إطار خطة صيانة الكبارى بطريق قنال السويس؛ ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى، وذلك فى اطار رفع كفاءة الطرق والكبارى بالحي، للمساهمة فى تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية ،ورفع المعاناة عن المواطنين.

كانت محافظة الإسكندرية، قد شهدت هبوط جزئى بكوبرى محرم بك وسط المدينة  ، بالاتجاه من كارفور لمنطقة الشاطبى، الشهر الماضى، و شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بضرورة الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط الجزئى بكوبرى محرم بك وسط المدينة، خلال 24 ساعة ، نظرا لأهمية الكوبرى والذى يربط بين جميع الطرق الرئيسية بالمحافظة ، فضلا عن عمل التحويلات المرورية اللازمة ، مكلفا الجهات المعنية بتشكيل لجنة هندسية وإعداد الدراسة اللازمة للبدء فى عمل صيانة كاملة للكوبرى لمنع تكرار الحادث مرة أخرى حفاظا على أرواح المواطنين.

و يعد كوبرى محرم بك أحد أهم الكبارى بالإسكندرية بالرغم من صغر حجمة إلا انه يشكل أهمية كبرى نظرا لموقعه المتميز و الذى يربط بين أحد مداخل الاسكندرية، و بين كورنيش الاسكندرية، حيث يربط بالطريق القادم الطريق الصحراوى، و ينتهى بكورنيش الإسكندرية بمنطقة الشاطبى، و يبلغ طوله 3300 متر و عرضة 11 متر، و الارتفاع 15 متر، و به 4 مطالع ومنازل بعرض 9 متر.

و لقد ظل هذا الكوبرى يعانى من تكدس مرورى شديد ، نظرا لصغر حجمة ، حيث كان يتكون من حارتين فقط  ضيقة المساحة ، إلى أن تمت أعمال توسعة الكوبرى فى يونيو عام 2014 ، وأصبح الكوبرى يتضمن 3 حارات مرورية ، حيث تم صب خرسانة بالجانب الشرقى الحارة الجديدة الشرقية، و صب خرسانة أخرى بالحاره الجديدة الغربية.

 

اعمال الصيانة
اعمال الصيانة

 

صيانة الفواصل الحديدة
صيانة الفواصل الحديدة

 

صيانة الفواصل_1
صيانة الفواصل

 

صيانة فواصل الكوبرى
صيانة فواصل الكوبرى

 

غلق جزئى
غلق جزئى

 


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