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صحيفة تركية: ارتفاع أسعار العديد من السلع بمدينة إزمير بنسبة 16 %

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:29 م
صحيفة تركية: ارتفاع أسعار العديد من السلع بمدينة إزمير بنسبة 16 % ارتفاع الأسعار فى مدينة إزمير التركية
كتب: أحمد جمعة

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أكدت صحيفة "سوزجو" التركية، اليوم الاثنين، أسعار العديد من السلع من مدينة إزمية التركية ومن ضمنها السميط والمعجنات والتى تعتبر من وجبات الإفطار الأساسية بالنسبة للأتراك بنسبة 16%.

وأعلن مركز الاحصاء التركى عن أرقام التضخم الأولى لعام 2020. حيث زاد التضخم بنسبة 11.84 % سنويا في الشهر الأخير من عام 2019 ، وزاد بنسبة 12.15 % في يناير 2020.

بعد الإعلان عن أرقام التضخم  بقى الدولار عند مستوى 5.98 ليرة وقد زاد التضخم  ف يناير 2020 ، مقارنة بالشهر السابق ، زاد بنسبة 1.35% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق، وبنسبة  12.15 ٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وعلى متوسط الاثنى عشر شهرا كانت هناك زيادة بنسبة 14.52 ٪.

وقد زادت  المجموعات الرئيسية الأخرى بنسبة أقل مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث زاد الترفيه والثقافة بنسبة 5.66 ٪ ، والملابس والأحذية بنسبة 6 ٪ و الادوات المنزلية بنسبة 7.51 ٪ على التوالي.

وفي المقابل فان هناك مجموعات رئيسية زادت بنسبة عالية مقارنة من نفس الفترة من العام السابق وهي على التوالي المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 42.21 ٪ ، والتعليم بنسبة 15.11 ٪ والسلع والخدمات المختلفة بنسبة 15.01 ٪.

كانت المجموعات الأخرى التي انخفضت في يناير 2020 من حيث مجموعات الإنفاق الرئيسية هي السلع المنزلية بنسبة 1.44 ٪ ، والتواصل بنسبة 0.25 ٪ والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.02 ٪.

من ناحية أخرى، كانت المجموعات التي ارتفعت فيها الزيادة في يناير 2020 من قبل مجموعات الإنفاق الرئيسية  هي السلع والخدمات بنسبة 4.88 ٪ ، والمواد الغذائية والمشروبات الغازية بنسبة 4.65 ٪ والصحة بنسبة 3.96 ٪.


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