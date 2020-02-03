شكاوى فى الصحة والتعليم والزراعة والإسكان بفعاليات اليوم المفتوح بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء أشرف موافى سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، فعاليات اللقاء الأسبوعى "اليوم المفتوح"، وذلك للمساهمة فى بحث مطالب وحل شكاوى المواطنين، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثليهم بالمحافظة، وشهد اللقاء عرض عدد كبير من شكاوى وطلبات المواطنين فى مختلف المجالات كالصحة والتعليم والزراعة والقوى العاملة والإسكان وغيرها بالاضافة الى طلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضى وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق .

وأكد اللواء أشرف موافى سكرتير عام محافظة الأقصر، أن كل الطلبات المقدمة ستخضع إلى الفحص لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم.

وكان قد عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مؤخراً لقاء فى قاعة المؤتمرات بقلب ديوان مجلس مدينة إسنا، لمناقشة أزمات ومشكلات أهالى المدينة، فى لقاء استمر أكثر من 3 ساعات مع أهالى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك بحضور اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل، ومحمد سيد رئيس مدينة إسنا، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بمدينة إسنا، حيث بحث المحافظ متطلبات واحتياجات المواطنين فى عدد من الموضوعات المتعلقة بملف تقنين الأراضى واسترداد حق الدولة والطرق والإجراءات التى تم اتخاذها لإعادة حق الشعب والتسهيلات المقدمة للمواطنين لتقنين الأراضي، وذلك بالإضافة إلى خطة توصيل الصرف الصحى والتعديات والتعليم والصحة والمرور والمواقف ورصف الطرق وغيرها من المتطلبات بجانب بعض قضايا المواطنين ومطالبهم الخاصة.

واستعرض المحافظ مع المواطنين خطة توصيل الصرف الصحى للمناطق المحرومة ومراحل العمل بمنظومة التحول الرقمى وكذلك منظومة التأمين الصحى الشامل ومزاياها، بالإضافة إلى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى والذى يجرى العمل به فى مدينة اسنا، كما ناقش مع المواطنين خلال فعاليات اللقاء المفتوح معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى قرية النمسا وبقية قرى المدينة، ومحاولة إيجاد حلول لإنهاء مشكلة الشادر القديم والحد من معاناة المواطنين من خلال ضبط المنظومة المرورية وترخيص التكاتك، وبحث أنسب السبل لإسراع وتيرة العمل بمشروع الصرف الصحى لاستكمال خطة رصف الطرق.



لقاء المواطنين



لقاء المواطنين



لقاء المواطنين