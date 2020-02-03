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شاهد.. نقل المصريين العائدين من الصين إلى العزل الصحى وسط إجراءات مشددة

الإثنين، 03 فبراير 2020 05:38 م
شاهد.. نقل المصريين العائدين من الصين إلى العزل الصحى وسط إجراءات مشددة نقل المصريين العائدين من الصين
كتبت هند عادل

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تجرى الأجهزة المعنية إجراءات نقل المصريين العائدين من الصين من مطار العلمين إلى منطقة العزل الصحى بمدينة مرسى مطروح وسط حراسة أمنية مشددة، لتأمين الأتوبيسات المخصصة لنقل أكثر من 300 مصرى وأسرهم من العائدين من الصين.

ووصلت الطائرة المصرية العائدة من مدينة ووهان والتى تحمل أكثر من 300 شخص من المصريين العائدين من الصين بعد انتشار فيروس كورونا القاتل منذ أكثر من ساعتين لمطار العلمين.

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يأتى ذلك بعد أن أجرت الأجهزة الطبية حملات تعقيم لحقائب المصريين القادمين من الصين قبل نزولهم من الطائرة، كما تم توزيع كارت تعريف شخصى لكل شخص على الطائرة يحمل كافة المعلومات الخاصة به، وذلك لسهولة متابعة حالته خلال أيام العزل الصحى.

وأقلعت الطائرة المصرية من مطار ووهان مساء أمس الأحد وعلى متنها أكثر من 300 طالب مصرى من الباحثين بالجامعات الصينية وأسرهم، وسط إجراءات وقائية مشددة خوفا من العدوى بفيروس كورونا.

ووفرت السلطات المصرية طاقما طبيا من الطب الوقائى رافق المصريين على متن الطائرة، فيما ردد المصريون هتافات "تحيا مصر"، معربين عن فرحتهم بقرار الرئيس بإجلائهم من تلك المدينة .

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإجراءات الوقائية بمطار العلمين لاستقبال الطائرة والتي تقل المصريين العائدين من الصين.

وتابعت الوزيرة خطة المحاكاة التى أجريت بمطار العلمين لاستقبال الوافدين بما فيها كل الإجراءات الوقائية المقرر اتخاذها سواء للوافدين أو أطقم الطائرة أو ظباط "الجوازات"، واطمأنت على وجود كافة المستلزمات الطبية وفقاً لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، لوقاية الطاقم الطبى والإدارى وضباط الداخلية، كما راجعت خطة نقل الوافدين بداية من مهبط الطائرة حتى الوصول إلى مقر اقامتهم بالحجر الصحي، وراجعت تمركز سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم المنشرة بمهبط المطار، وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للطائرة ذاتها فور وصولها من حيث رشها بالمواد الوقائية اللازمة، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.


كورونا

المصريين العائدين من الصين

العزل الصحى

فيروس كورونا

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