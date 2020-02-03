سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 11:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ديلى ميل تبرز بناء أكبر مجمع شقق بالعالم فى مصر بتكلفة 420 مليون إسترلينى

الإثنين، 03 فبراير 2020 05:37 م
ديلى ميل تبرز بناء أكبر مجمع شقق بالعالم فى مصر بتكلفة 420 مليون إسترلينى سكاى لاين
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على عملية بناء أكبر مجمع شقق في العالم يستوعب 30000 ساكن - يكتمل بمركز التسوق والسينما ومنحدر التزلج الخاص به - في مصر بمساعدة عملاق العقارات محمد حديد بتكلفة 420 مليون جنيه إسترليني ، وذكرت الجريدة ، أنه تم بناء مشروع "سكاى لاين" العملاق على مشارف العاصمة القاهرة وسيخفف من الاكتظاظ في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 21 مليون نسمة وتتوسع بمعدل 500 ألف شخص في السنة ، مشيرة الى أنه سيتم بناء المجمع الفاخر ، بحجم مدينة صغيرة ، في الضواحي الجنوبية الشرقية من القطامية ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2025.

ووصف المهندس المعماري حديد (71 عاما) والد عارضات الأزياء جيجي (24 عاما) وبيلا (23 عاما) المشروع بأنه "ضخم ومبدع". وهو يعمل مع الشركة الإسبانية فان دير باس والمهندس المصري رائف فهمي في المشروع ، ونوهت الجريدة  إلى أن المشروع سيوفر 13500 شقة تتراوح أسعارها من حوالي 35000 جنيه استرليني للاستوديو إلى 90،000 جنيه استرليني لشقة من ثلاث غرف ، وسيتمكن السكان من الاستمتاع بحديقة مساحتها 40 فدانًا ، وشبكة من مسارات الدراجات وأكبر حمام سباحة في العالم على السطح ، وستفتخر أيضًا بمركز تجاري مع العلامات التجارية العالمية والمطاعم وحلبة للتزلج على الجليد ومركز للياقة البدنية ومنحدر للتزلج الجاف وجدار لتسلق الصخور.

وأكدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية المشروع باعتباره محاولة رسمية لبناء أكبر مبنى سكني - لكن لا يوجد سجل حالي في هذه الفئة. أطول مبنى سكني في العالم هو بارك أفنيو بارتفاع 426 متر في نيويورك، حيث يصل ارتفاع مبنى سكاي لاين إلى 11 طابقًا ويغطي مساحة قدرها 650 ألف قدم مربع - مساحة أرضية تبلغ أربعة أضعاف مساحة هرم خوفو الأكبر في الجيزة والذي كان هو نفسه أكبر مبنى من صنع الإنسان منذ حوالي 4000 عام.

 


محمد حديد

سكاى لاين

مشروع سكاى لاين

سكاى لاين القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حسن المرشدى يقدم تصورا عالميا لإسكان الشباب بفكرة الاستديو العصرى.. سكاى لاين بالقطامية صرح عالمى يدخل موسوعة جينيس.. يتضمن 13ألفا و500 شقة وأضخم حوض سباحة بالعالم وحديقة بعرض سطح المبنى وأكبر سينما (IMAX) بمصر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:01 م

حسن المرشدى: سكاى لاين أحدث مشروعات المجموعة ويختلف عن أى مشروع يقام بمصر أو خارجها

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:07 م

15 سببا تجعل سكاى لاين من معمار المرشدى الاختيار الأمثل

الخميس، 19 يوليه 2018 12:36 م

الرقابة المالية تصدر قرارا بتصفية شركتى "سكاى لاين" و"جاستون"

الخميس، 27 يوليه 2017 11:13 ص

"المشدد 15" عاما لأصحاب شركة "سكاى لاين" لتوظيف الأموال

الخميس، 06 يونيو 2013 01:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة