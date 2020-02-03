ديلى ميل تبرز بناء أكبر مجمع شقق بالعالم فى مصر بتكلفة 420 مليون إسترلينى

كتبت رباب فتحى

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على عملية بناء أكبر مجمع شقق في العالم يستوعب 30000 ساكن - يكتمل بمركز التسوق والسينما ومنحدر التزلج الخاص به - في مصر بمساعدة عملاق العقارات محمد حديد بتكلفة 420 مليون جنيه إسترليني ، وذكرت الجريدة ، أنه تم بناء مشروع "سكاى لاين" العملاق على مشارف العاصمة القاهرة وسيخفف من الاكتظاظ في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 21 مليون نسمة وتتوسع بمعدل 500 ألف شخص في السنة ، مشيرة الى أنه سيتم بناء المجمع الفاخر ، بحجم مدينة صغيرة ، في الضواحي الجنوبية الشرقية من القطامية ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2025.

ووصف المهندس المعماري حديد (71 عاما) والد عارضات الأزياء جيجي (24 عاما) وبيلا (23 عاما) المشروع بأنه "ضخم ومبدع". وهو يعمل مع الشركة الإسبانية فان دير باس والمهندس المصري رائف فهمي في المشروع ، ونوهت الجريدة إلى أن المشروع سيوفر 13500 شقة تتراوح أسعارها من حوالي 35000 جنيه استرليني للاستوديو إلى 90،000 جنيه استرليني لشقة من ثلاث غرف ، وسيتمكن السكان من الاستمتاع بحديقة مساحتها 40 فدانًا ، وشبكة من مسارات الدراجات وأكبر حمام سباحة في العالم على السطح ، وستفتخر أيضًا بمركز تجاري مع العلامات التجارية العالمية والمطاعم وحلبة للتزلج على الجليد ومركز للياقة البدنية ومنحدر للتزلج الجاف وجدار لتسلق الصخور.

وأكدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية المشروع باعتباره محاولة رسمية لبناء أكبر مبنى سكني - لكن لا يوجد سجل حالي في هذه الفئة. أطول مبنى سكني في العالم هو بارك أفنيو بارتفاع 426 متر في نيويورك، حيث يصل ارتفاع مبنى سكاي لاين إلى 11 طابقًا ويغطي مساحة قدرها 650 ألف قدم مربع - مساحة أرضية تبلغ أربعة أضعاف مساحة هرم خوفو الأكبر في الجيزة والذي كان هو نفسه أكبر مبنى من صنع الإنسان منذ حوالي 4000 عام.