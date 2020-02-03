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بورصة دبى تعاود الصعود بختام تعاملات الاثنين مدفوعة بقطاع التأمين

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:04 م
بورصة دبى تعاود الصعود بختام تعاملات الاثنين مدفوعة بقطاع التأمين بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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عاود المؤشر العام لسوق دبى المالى، الصعود بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.18% رابحاً 4.92 نقطة ليغلق عند مستوى 2771.31 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع التأمين، وذلك بعدما تراجع أمس.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 97.4 مليون سهم محققة ما قيمته 147.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2174 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 19 سهماً، وانخفض 11 سهماً، واستقرت 3 أسهم.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.53%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، فقطاع البنوك بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.77%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 11.30%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.92%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 10%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.53%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة 6.8 مليون ورقة بقيمة 27.5 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة عمان للتأمين، عن بدء إجراءات الحصول على 49% إضافية من أسهم رأسمال شركة دبى ستار سيجورتا إيه إس الممتازة المتداولة، وهى الشركة التابعة لشركة عمان للتأمين، ومن ثم توقيع عقد بيع وشراء على أن تخضع الإجراءات المذكورة لموافقة الجهات الرقابية.
 
وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 126.302 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 74.885 مليون سهم إلى 75.011 مليون سهم (3.385% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 2 فبراير.
 

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