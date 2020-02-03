الكرملين: بوتين والملك سلمان اتفقا هاتفيا على تنسيق الجهود بصيغة أوبك

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن الكرملين قال إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، اتفقا هاتفيا على تنسيق الجهود بصيغة أوبك.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديميترى بيسكوف، أعلن ، أنه بناء على أوامر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ستشارك طائرات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية فى إجلاء المواطنين الروس من المناطق الأكثر تضررا بتقشى فيروس كورونا فى الصين.

وقال بيسكوف للصحفيين إنه "بتعليمات من الرئيس الروسى القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، ستشارك القوات الجوية الفضائية الروسية فى إجلاء المواطنين الروس من المناطق الصينية الأكثر تضررا بفيروس كورونا، وستبدأ فى تنفيذ رحلاتها الجوية فى وقت لاحق اليوم"، حسبما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكان بوتين قد أعرب عن ثقته فى وقف انتشار فيروس كورونا وتقليل الأضرار الناجمة عنه، بفضل الإجراءات الحاسمة التى اتخذتها القيادة الصينية .

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسى تاتيانا غوليكوفا، أمس الجمعة، قرار موسكو ببدء إجلاء الرعايا الروس من مدينة ووهان وإقليم هوبى فى الصين، مشيرة إلى أنه وفقا للبيانات الأولية يوجد 341 روسيا فى إقليم هوبي، ويقيم 300 منهم فى عاصمته ووهان، التى يُطلق عليها حاليا بؤرة وباء كورونا.