افتتاح وحدتى مرور وإطفاء بالمنيا و61 كاميرا لتأمين الحركة المرورية بالشوارع

افتتح الدكتور محمد محمود أبو زيد نائبا عن اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، وحدة مرور ديرمواس بتكلفة إجمالية قدرها 14 مليون جنيه، وذلك بحضور اللواء خالد شلبى مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، والعميد عادل جلال مدير إدارة مرور المنيا.

تقٌام الوحدة على مساحة 800 متر مربع، ومكونة من طابق أرضى و3 أدوار علوية، وستقدم كافة الخدمات المرورية منها استخراج رخص القيادة وتراخيص السيارات للمواطنين من أبناء المدينة والقرى التابعة وتنظيم حركة السير داخل المدينة والوحدات القروية والتيسير على المواطنين.

وفى مركز أبوقرقاص، افتتح النائب أيضا، وحدة إطفاء الفكرية بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، حيث استمع الحضور إلى شرح مفصل حول مكونات المشروع، قدمه العميد خالد مخلوف مدير إدارة الحماية المدنية، حيث أوضح أن الوحدة تضم سيارة إطفاء متعددة الأغراض، سيارة إنقاذ برى، ماكينة إطفاء متحركة، طلمبة مياه عائمة وأخرى غاطسة وغرفة علميات لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة على رقم 217887 أو الخط الساخن 180، لافتاً إلى أن الوحدة تخدم الأهالى من مدينة أبوقرقاص والقرى التابعة لها.

وتفقد نائب المحافظ ومرافقوه، غرفة تامين الحركة المرورية لشوارع وميادين مدينة المنيا، بمقر ادارة المرور بالمنيا الجديدة، وتضم حوالى 61 كاميرا،تغطى شوارع وميادين مدينة المنيا.

من جانبه، أوضح نائب محافظ المنيا أن افتتاح الوحدتين يأتى فى إطار خطة المحافظة ومديرية الأمن لإنشاء وحدات تراخيص مرور جديدة بمراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات المرورية ورفع المعاناة عن كاهلهم، إلى جانب تفعيل التواجد المرورى لضبط المخالفات المرورية المتنوعة بنطاق المحافظة، وأكد على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة حيال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة.