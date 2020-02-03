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إقامة صلاة الجناز على خالد بشارة بكنيسة مارمرقس بحضور أسرته وآل ساويرس

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:07 م
إقامة صلاة الجناز على خالد بشارة بكنيسة مارمرقس بحضور أسرته وآل ساويرس كنيسة مار مرقس
كتب ـ أحمد حمادة - تصوير أشرف فوزى

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أقيمت منذ قليل، مراسم صلاة الجناز على روح خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من قيادات شركة أوراسكوم ورجال الأعمال في مقدمتهم نجيب ساويرس وسميح ساويرس، إضافة إلى أسرة الراحل.
 
وكان خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، لقى مصرعه صباح الجمعة، إثر حادث بميدان الرماية.
 
وتخرج بشارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة التى حصل منها على شهادة التخصص فى علوم هندسة الحاسب الآلى عام 1993 ليحصل بعد ذلك على مجموعة من دراسات إدارة الإعمال المتطورة من جامعة ستانفورد والمعهد الأمريكى للمصارف والتمويل.
 
والتحق بشارة بشركة مايكروبلاس عام 1993 للعمل بها بعد تخرجه، ولكن مع بدء الحكومة المصرية فى منح تراخيص للشركات الخاصة لتقديم خدمات الانترنت دشن مع مجموعة من الأصدقاء شركة لينك دوت نت التى استحوذت فى ذلك الحين على شركة مايكروبلاس، ويتجاوز رأسمالها مليون جنيه، وهو رقم كبير فى ذلك الوقت وتوزعت ملكيتها بين 12 مستثمرا كان بشارة أحدهم، قبل أن يتم دمجها فى شركة لينك إيجبت لتتحول إلى كيان جديد عام 2000 تحت اسم لينك دوت نت التى حققت نجاحا مبهرا وتحولت فى فترة وجيزة لأكبر شركة انترنت فى المنطقة العربية.
 
وبعدها تولى خالد بشارة، شركة ويند الإيطالية، ونجح فى تحويلها من الخسائر إلى أرباح، وكان أحد أفراد فريق العمل الذى حقق صفحة الاستحواذ على شركة ويند لصالح شركة ويذر للاستثمارات بقيمة تجاوزت 17.2 مليار يورو، واختير بعدها فى 2003 مديرا لقطاع الاتصالات الثابتة وخدمات الانترنت بشركة ويند.
 
وشغل خالد بشارة، العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، قبل أن يستقيل ويشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة.
 
سميح ساويرس فى جنازة خالد بشارة
سميح ساويرس فى جنازة خالد بشارة

سميح ساويرس
سميح ساويرس
 
 
بداية جنازة خالد بشارة (1)
بداية جنازة خالد بشارة (1)

بداية جنازة خالد بشارة (2)
بداية جنازة خالد بشارة (2)

بداية جنازة خالد بشارة (3)
بداية جنازة خالد بشارة (3)

بداية جنازة خالد بشارة (4)
بداية جنازة خالد بشارة (4)

بداية جنازة خالد بشارة (5)
بداية جنازة خالد بشارة (5)

بداية جنازة خالد بشارة (6)
بداية جنازة خالد بشارة (6)

بداية جنازة خالد بشارة (7)
بداية جنازة خالد بشارة (7)

بداية جنازة خالد بشارة (8)
بداية جنازة خالد بشارة (8)

 

سميح ساويرس فى جنازة خالد بشارة
سميح ساويرس فى جنازة خالد بشارة


سميح ساويرس
سميح ساويرس

 

خالد بشارة

جنازة خالد بشارة

نجيب ساويرس

الراحل خالد بشارة

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