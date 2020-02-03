إعلان نتائج كلية الإعلام بنى سويف للفصل الدراسى الأول عبر الخدمة الصوتية

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام انتهاء الكلية من نتائج الفصل الدراسى الأول للمستويات الدراسية الأربعة وشعبة اللغة الإنجليزية وإعلانها للطلاب لتكون كلية الإعلام أولى كليات الجامعة فى إعلان النتائج لطلابها.

من جانبها أشارت الدكتورة رشا عادل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أن النتيجة تم إعلانها على الخدمة الصوتية للطلاب وسيتم إعلانها على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالكلية الأربعاء القادم.

وأضافت الدكتورة رشا عادل تستعد الكلية لاستقبال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى، وإعلان الجداول الدراسية للمستويات الأربعة والشعبة الإنجليزية، وانتظام الدراسة وبدء المحاضرات من أول يوم دراسى، مع وضع خطة للأنشطة الطلابية، والتركيز على التدريبات العملية والاستعانة بالخبراء فى مجال التخصص وعقد اللقاءات والندوات فى إطار خطة وتوجهات الدولة.

من جانب أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن عقد اتفاق لتقديم خدمات إلكترونية بين مركز إنتاج المقررات الإلكترونية "التعليم الإلكترونى" بالجامعة وكلية الطب البشرى وذلك لتوفير برمجية "LMS" لإدارة المحتوى التعليمى الخاص بكلية الطب البشرى من تحميل مواد علمية وامتحانات.

وأوضح الدكتور منصور أن البرتوكول يهدف إلى توفير الدعم الفنى الكامل لكلية الطب البشرى وتشغيل وإدارة المحتوى العلمى والامتحانات للطلاب المسجلين على النظام لتحسين سير العملية التعليمية بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الالكترونية التعليمية وتشمل أسئلة وامتحانات وأنشطة وذلك من خلال انتاج المقررات بالمركز ونشر وتوزيع استخدام المواد الدراسية فى الصورة الإلكترونية.

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، مشاركة 80 طالبة فى فعاليات أسبوع فتيات الجامعات والمنعقد فى رحاب جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بمشاركة ما يقرب من 4000 طالبة من 30 جامعة حكومية وخاصة.