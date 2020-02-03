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إجراءات وشروط.. كيف يتم الحجر الصحى أو العزل؟

الإثنين، 03 فبراير 2020 05:44 م
إجراءات وشروط.. كيف يتم الحجر الصحى أو العزل؟ الحجر الصحي
فاطمة ياسر

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في ظل انتشار فيروس كورونا، واحتياطات الدولة للحد من الإصابة بهذا الفيروس المميت، قامت وزارة الصحة المصرية بتنظيم الحجر الصحي في المطارات، للكشف على المسافرين والقادمين من الدول الأخرى، والهدف هو الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر على الحجر الصحي أو العزل، وفقا لموقع " cdc".

الحجر الصحي
الحجر الصحي

 

ما هو الحجر الصحي أو العزل؟
 

يساعد العزل والحجر الصحي على حماية الجمهور عن طريق منع التعرض للأشخاص الذين يعانون أو قد يكون لديهم مرض معدي، فالعزل أو الحجر الصحي يتم عن طريق فصل المرضى المصابين بمرض معدي عن الأشخاص غير المرضى، ويتم تقييد حركة الأشخاص الذين تعرضوا لمرض معدي لمعرفة ما إذا كانوا  مرضى أم لا.

ويجري الحجر الصحي أو العزل لمنع انتشار مرض معدي، ففي حالة اشتباه في إصابة أحد أفراد  مجموعة كالأشخاص المهاجرين والمسافرين والحجاج، بمرض معدي، فيتم عزل المجموعة كلها  ومنع اتصالها أو تعاملهم مع الآخرين، ويجب أن يستمر الحجر مدة حضانة المرض ففي حالة فيروس كورونا يكون العزل لمدة 14 يوما، وخلال هذه المدة يخضع المرضى للمراقبة والعناية الصحية من قبل فريق طبي متخصص بعلاج الأوبئة والسيطرة عليها.

ما هي الأمراض التي يجب خضوع المرض بسببها للحجر الصحي أو العزل؟
 

أكد التقرير، أن الأمراض سريعة الانتشار والتي يطلق عليها وباء، والتي تشكل خطرا وتكون طرق العدوى بها سريعة وعن طريق التنفس أو تلوث الماء أو تلوث  الهواء أو نقل سوائل الجسم أو التلامس مع الأسطح المصابة، ومن هذه الأمراض التالي:

-الكوليرا.

-السُل.

-الطاعون.

-التيفوئيد.

-الجذام.

-- إنفلونزا الطيور.

-إنفلونزا الخنازير.

-فيروس الجمرة الخبيثة.

- SARS.

-فيروس إيبولا.

-كورونا.

-لاسا.

ما هو الحجر الصحي
ما هو الحجر الصحي

 

ما هي مدة الحجر الصحي أو العزل؟
 

تختلف مدة الحجر الصحي أو العزل علي حسب  نوع المرض أو الفيروس، وأكد التقرير أن مدة الحجر تنتهى بعد انقضاء فترة الحضانة الخاصة بالفيروس، ولا يتعدى مدة 40 يوما كحد أقصي، وفي حالة فيروس كورونا يكون العزل الطبي لمدة لا تقل عن 14 يوما.

ما هي طريقة التعامل مع المرض وكيف يتم الحجر الصحي؟
 

إعلان الحجر الصحي أو العزل يكون لتقليل فرص إصابة الآخرين، ويتم التعامل في الحجر الصحي كالتالي:

-ارتداء وسائل الحماية الطبية التي تقلل فرص انتقال الفيروس وذلك عن طريق ارتداء الكمامات والقفازات الطبيبة لحماية الجلد من لمس الأسطر الملوثة.

-القيام بتعقيم الأدوات الشخصية وعدم استخدام الآخرين لها، وخاصة في العمل أو الأماكن المزدحمة.

-تجنب الاتصال مع الآخرين بشكل مباشر أي  بالمصافحة أو الجلوس بجوار شخص مصاب.

-خلال الحجر الصحي يتم إمداد المرضي بتناول بعض الأطعمة التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي، وذلك عن طريق تناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سي.

 


الحجر الصحي

شروط الحجر الصحي

اسباب الحجر الصحي

التعامل مع الحجر الصحي

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