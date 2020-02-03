كتبت هند عادل

حصل "اليوم السابع" على أول صور للكارت التعريفى المخصص للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية والذى خصصته لهم وزارة الصحة والذى يحمل كل البيانات الخاصة بكل شخص عاد على متن الطائرة المصرية المخصصة لإجلاء المصريين من مدينة ووهان خوفا من عدوى كورونا.

وخصصت وزارة الصحة كارت تعريفى لكل شخص مدون به اسم الوافد ورقم جواز السفر واسم الزوجه وأفراد العائلة وأيضا رقم المنسق العام والمشرف على كل مجموعة من العائدين، وذلك لسهولة متابعتهم داخل العزل الصحى.

وتجرى الأجهزة المعنية الآن نقل المصريين العائدين من مطار العلمين إلى منطقة الحجر الصحى بمحافظة مرسى مطروح داخل اتوبيسات مجهزة بعد إجراءات الوقاية الصحية وقياس درجة حرارتهم داخل المطار، فور هبوط الطائرة من جانب الفرق الطبية المجهزة، كما أجرت الاجهزة الطبية حملات تعقيم لحقائب المصريين القادمين من الصين قبل نزولهم من الطائرة.

وأقلعت الطائرة المصرية من مطار ووهان مساء أمس الأحد وعلى متنها أكثر من 300 طالب مصرى من الباحثين بالجامعات الصينية وأسرهم، وسط إجراءات وقائية مشددة خوفا من العدوى بفيروس كورونا.

ووفرت السلطات المصرية طاقما طبيا من الطب الوقائى رافق المصريين على متن الطائرة، فيما ردد المصريون هتافات "تحيا مصر"، معربين عن فرحتهم بقرار الرئيس إجلاءهم من تلك المدينة .

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإجراءات الوقائية بمطار العلمين لاستقبال الطائرة والتي تقل المصريين العائدين من الصين.وتابعت الوزيرة خطة المحاكاة التى أجريت بمطار العلمين لاستقبال الوافدين بما فيها كافة الاجراءات الوقائية المقرر اتخاذها سواء للوافدين أو أطقم الطائرة أو ظباط "الجوازات"، واطمأنت على وجود كافة المستلزمات الطبية وفقاً لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، لوقاية الطاقم الطبى والادارى وضباط الداخلية، كما راجعت خطة نقل الوافدين بداية من مهبط الطائرة حتى الوصول إلى مقر اقامتهم بالحجر الصحي، وراجعت تمركز سيارات الاسعاف ذاتية التعقيم المنشرة بمهبط المطار.

وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للطائرة ذاتها فور وصولها من حيث رشها بالمواد الوقائية اللازمة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.



أول صور للكارت التعريفى للمصريين العائدين من جحيم كورونا بووهان (1)



أول صور للكارت التعريفى للمصريين العائدين من جحيم كورونا بووهان (2)



أول صور للكارت التعريفى للمصريين العائدين من جحيم كورونا بووهان (3)