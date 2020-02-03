أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت الاسكندرية مساء اليوم ، هطول الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من المحافظة ، وفق ما أشارت إليه نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطارعلى جمهورية ،عن إحتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفه على أقصى السواحل الشمالية الشرقية اليوم.

وقامت شركة الصرف الصحى ، بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط وسيارات السيول ، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار ، وقد تم بتوجيه سيارات الشفط إلى منطقة شاطئ البوريفاج، لشفط مياه البحر من الكورنيش و فتح الطريق أمام المارة





ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار منذ بداية شهر أغسطس و حتى سبتمبر، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصب لمياه الأمطار على الكورنيش و تجربتها اعتبارا من منتصف شهر سبتمبر فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكباري وذلك لمتابعة مسار المياه و تجربة مدى استيعاب المصبات و الشنايش لها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى منتصف سبتمبر





وفيما يتعلق بالمشروعات التي تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة ، أنه تم إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة، و كذا إنشاء فرعين أسفل كوبري منشا



وأضافت الشركة ، أنه تم إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى ،كما تم حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبري الثروة السمكية، وإنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وتم إحلال وتجديد فرعتين و مطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وكذا إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار





