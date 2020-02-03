سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

آى.اتش.اس ماركت: الصناعة البريطانية تنهى أطول تراجع منذ الأزمة المالية

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:38 م
آى.اتش.اس ماركت: الصناعة البريطانية تنهى أطول تراجع منذ الأزمة المالية رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن القطاع الصناعى فى بريطانيا تخطى أطول فترة تراجع منذ الأزمة المالية الشهر الماضى، مدعوما بنتائج الانتخابات التي جرت فى ديسمبر ، لكن ضعف الطلب الأوروبى والقلق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حدا من التفاؤل.

وصعد مؤشر آى.اتش.اس ماركت/سي.آى.بي.اس لمديري المشتريات إلى 50 نقطة من 47.5 في ديسمبر ، بزيادة طفيفة عن القراءة الأولية لشهر يناير كانون الثاني عند 49.8، بما تشير إلى أن المؤشر في نطاق الانكماش.

وقالت آى.اتش.اس ماركت "انحسار مستويات الضبابية السياسية عقب الانتخابات العامة قاد إلى تعاف بسيط للطلبيات الجديدة وثقة الأعمال واستقرار أحجام الإنتاج".

قراءة ديسمبر هي ثاني أقل قراءة منذ 2012. وظل مؤشر مديرى مشتريات القطاع الصناعى دون الخمسين نقطة منذ مايو وهى أطول مدة منذ 2009.

كانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، قالت إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون سيصدر تحذيرا مباشرا اليوم، الاثنين، بأن بريطانيا سترفض الالتزام الوثيق بالقواعد ورفض اختصاص المحاكم الأوروبية فى أى صفقة تجارية، بينما يسعد قادة الاتحاد الأوروبى لاستقبال خططه بشكل فاتر.

وفى خطاب تصاعدى يحدد موقف الحكومة التفاوضى، وسيضع رئيس الوزراء رؤيته للعلاقات المستقبلية مع الكتلة التجارية ورفض قبول قواعد مماثلة على المنافسة، والإنفاق على الرفاهية والمعايير البيئية.

وسيقول جونسون إنه لا يوجد حاجة إلى اتفاق تجارة حرة ستشمل قبول القواعد الخاصة بالاتحاد الأوروبى على سياسة المنافسة والدعم والحماية الاجتماعية والبيئة أو أى شىء مشابه أكثر مما ينبغى أن يلتزم الاتحاد الأوروبى بقبول القواعد البريطانية".

وكان جونسون قد ألقى خطابا أمس، الأحد قال فيه إن يرفض استخدام كلمة "بريكست". وأضاف أمام حشد من السفراء ورجال الأعمال إنه لن يذكر حتى اسم الجدل فيما عدا أنه يبدأ بحرف "ب"، إنه، أى بريكست، يتراجع فى الماضى ورائنا.


جونسون

بريطانيا

تجاره بريطانيا

اى اتش اس

وزراء بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية اليوم.. عزل ترامب واستعدادات الديمقراطيين قبل انتخابات 2020 فى المقدمة.. الصحف الإنجليزية تلقى الضوء على بريطانيا بعد بريكست.. وخبراء يحذرون: فيروس كورونا قد يصبح وباءً عالميا

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:12 م

بريطانيا تشدد القواعد على المدانين بالإرهاب بعد هجوم لندن

الإثنين، 03 فبراير 2020 12:15 م

أسهم أوروبا ترتفع قليلا وسط ارتياح بعد خروج بريطانيا

الإثنين، 03 فبراير 2020 11:51 ص

كاريكاتير صحيفة كويتية.. انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الهلال السودانى يقدم مذكرة رسمية إلى الكاف حول أحداث مباراة الأهلى

الهلال السودانى يقدم مذكرة رسمية إلى الكاف حول أحداث مباراة الأهلى

شاهد فى دقيقة.. سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات ×7 معلومات

شاهد فى دقيقة.. سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات ×7 معلومات

محمد صلاح يزين التشكيل المثالى للجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يزين التشكيل المثالى للجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي

فيديو.. "صنع فى السجن".. أثاث خشبى راقى ومنتجات حيوانية بمعارض السجون

فيديو.. "صنع فى السجن".. أثاث خشبى راقى ومنتجات حيوانية بمعارض السجون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة