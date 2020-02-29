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​رئاسة الحر​مين ​تقيم ندوة علمية للتوعية الإكلينيكية بفيروس كورونا​

السبت، 29 فبراير 2020 01:32 ص
​رئاسة الحر​مين ​تقيم ندوة علمية للتوعية الإكلينيكية بفيروس كورونا​ كورونا
كتب - إسماعيل رفعت

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أعلنت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين، عن قيام​ مكتبة الحرم المكي الشريف عن إقامة "الندوة العلمية للتوعية بفيروس كورونا"، وذلك برعاية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والتى ستنعقد صباح يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة العاشرة​.
 
و​تشتمل الندوة على بيان حقائق الفايروس ومخاطره، وطرق الوقاية منه، يقدمها سعادة مدير إدارة التثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة بمكة المكرمة واستشاري طب الأسرة الدكتورة سمر علي جلال، والدكتور حمزة علي سيام طبيب بإدارة التثقيف الإكلينيك​ى.

أكدت رابطة العالم الإسلامي باسم علماء ومفكري العالم الإسلامي المنضوين تحت مجامعها وهيئاتها العالمية تأييدها الكامل للإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي؛ وذلك تطبيقاً للمعايير الدولية المعتمدة لدعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا ومحاصرته والقضاء عليه بإذن الله تعالى.

وأوضح بيان للرابطة صدر عن أمينها العام ورئيس مجلس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بأن الرابطة تؤكد أن الإجراء الوقائي المؤقت هو من الواجب الشرعي الذي تشهد له نصوص الشريعة، فضلاً عن أهمية التقيد بالمعايير الدولية في هذا الشأن، وأن هذا القرار يؤكد من جانب آخر حرص المملكة على سلامة المعتمرين والزوار من خطر انتشار هذا المرض.

وأشار بيان الرابطة إلى أنها تلقت تأييد علماء العالم الإسلامي لهذا القرار المُلِح معتبرينه إجراءً مهماً تُمليه الضرورة الشرعية والمتطلبات الدولية، وأن التساهل في ذلك يرتب مسؤولية كبيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يُوْرِدْ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ".

وتابع البيان بأن الرابطة بعلمائها ومفكريها تدرك أهمية المسارعة باتخاذ هذا الإجراء الاحترازي خاصة مع سرعة تفشي هذا المرض ولاسيما في أماكن الازدحام.

ورفع الشيخ الدكتور العيسى باسمه وباسم علماء ومفكري الأمة الإسلامية أعضاء رابطة العالم الإسلامي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ على هذا الإجراء الاحترازي المؤقت الذي يتوخى سلامة المعتمرين والزوار في مواجهة سرعةِ انتشارِ هذا المرض الذي أصبح يهدد الصحة العالمية، مستصحبين على الدوام الجهود العظيمة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم أمنياً وصحياً مع تسهيل أداء مناسكهم في أجواء من الراحة والطمأنينة.

 


الرئاسة العامة للحرمين

رابطة العالم الإسلامي

فيروس كورونا

السعودية

اخبار

كورونا

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