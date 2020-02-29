وزيرة الثقافة: الإعداد لاحتفالية كبرى خلال افتتاح طريق الكباش

الأقصر – أحمد مرعى

وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الشكر لأهالى قرية حاجر العديسات بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، لتقديمهم دعما كبيرا خلال إنشاءات قصر ثقافة حاجر العديسات الجديد الذى شاركت فى افتتاحه، اليوم السبت.

وأكدت الوزيرة على أنها العام المقبل ستزور القصر، وتتابع كم النشاط والفعاليات من الأهالى لدعم الأطفال بالمنطقة، وكذلك يجرى العمل على بدء فصول لتنمية المواهب بالقرية بمساعدة الأهالى بالقرية ودعمهم، وناشدت الجميع تقديم المقترحات للتشغيل والدعم للمنبر الثقافى الجديد.

وأضافت وزيرة الثقافة – خلال افتتاح قصر ثقافة حاجر العديسات – أنها شاهدت عددا كبيرا من الأطفال داخل القصر، وهم جميعاً يحتاجون الدعم الثقافى خلال الفترة المقبلة، وهذا القصر الجديد سيساهم بالتعاون مع المجمع المدرسى ومركز الشباب حول القصر سيخدم على الأطفال الذين ظهرت عليهم الفرحة الكبيرة بهذا الصرح والمنبر الثقافى الجديد، قائلة:- "الصعيد حاز على إهتمام كبير جداً من الدولة خلال الفترة الأخيرة بجميع المجالات، وفى الأقصر افتتحنا اليوم رابع موقع ثقافى خلال الفترة الماضية، ومستمرون فى خطتنا لدعم الأنشطة الثقافية فى كافة قرى ونجوع الصعيد لتنمية مواهبهم الثقافية والفنية وغيرها داخل قصور الثقافة والمسارح الخاصة بها".

وعن مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى الذى يجرى العمل داخلها حالياً لخدمة حركة السياحة وإحياء أقدم طريق عالمى يربط معبد الأقصر بمعابد الكرنك بطول 2700 متر، قالت الوزيرة:- "يجرى التنسيق مع وزير السياحة والآثار لإعداد إحتفالات مميزة تليق بالأقصر أمام العالم أجمع خلال افتتاح طريق الكباش".

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، ظهر اليوم السبت، زيارة للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، برفقة أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، والكاتب الصحفى وائل السمرى، وعدد من قيادات وزارة الثقافة وثقافة الاقصر، حيث افتتحت مقر قصر ثقافة حاجر العديسات بمنطقة الندافين التابعة لمدينة الطود شرق الأقصر، وخلال الافتتاح تفقدت وزيرة الثقافة غرف وأقسام القصر وأشادت بمستوى التجهيزات داخل مكتبة القصر والتقت بعدد من الأطفال داخلها، وأكدت على ضرورة تنظيم الفعاليات اليومية على مدار الساعة لخدمة الأطفال وطلبة المدارس بالقرية.

وشهدت محافظة الأقصر مؤخراً إنهاء تجهيزات 3 قصور ثقافية جديدة تم افتتاح 2 منها وهى فى مناطق المدامود بحرى والأقالته، واليوم تم إفتتاح قصر ثقافة حاجر العديسات مساهمة من وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، برعاية وإشراف أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،وذلك بعد انتهاء التجهيزات للغرف والمكتبات المسارح وغيرها، وتم فرش مكاتبها وتجهيز المسارح ووضع قائمة الكتب الخاصة بالأطفال والشباب والفتيات والكبار فى كل قصر ثقافة جديد خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن تلك القصور الجديدة تهدف لدعم وتقديم أفضل خدمة ثقافية متنوعة لكل أطفال وشباب محافظة الأقصر فى مختلف المناطق من أجل تحقيق مبدأ العدالة الثقافية خاصة بالمناطق الحدودية.

ويعتبر "قصر ثقافة حاجر العديسات" الذى تبلغ مساحته الكلية 1323 مترًا مربعًا، ويتكون المشروع من طابقين، يضم الطابق الأرضى فراغات الاستقبال، ومكتبة عامة، وقاعة تكنولوجيا ومعلومات، وغرف إدارية، وغرف ممثلين، ومسرح بمساحة 220 مترًا مربع يسع 145 كرسيًا، وخشبة المسرح بمساحة 60 مترًا مربعًا، ويضم الطابق الثانى قاعات حرف بيئية وفنون تشكيلية، المرسم، أنشطة الطفل، وغرف الإسقاط".