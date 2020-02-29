اليوم السابع
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السبت، 29 فبراير 2020 11:06 ص
خالد صلاح
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هل تساعد بعض الأطعمة على زيادة طول طفلك؟

السبت، 29 فبراير 2020 10:00 ص
هل تساعد بعض الأطعمة على زيادة طول طفلك؟ هرمون النمو
فاطمة ياسر

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على الرغم  أن طولك يعتمد على علم الوراثة إلا أنهناك طرق يمكنك من خلالها زيادة طول أطفالك، من خلال هرمون النمو البشري (HGH) الذى يمكنه أن  يجعلهم أطول، وهناك أطعمة يمكنك تناولها يساعد على تحفيز إنتاج هرمون النمو في الجسم، وفقا لموقع " foodeatsafe".

وأكد التقرير، أنه من أهم الخطوات التى يمكنها فى المساعدة فى زيادة هذا الهرمون  ، تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية وتجنب السكر والحفاظ على الوزن المناسب، وهناك بعض العناصر الغذائية التي تساعد في زيادة طول طفلك، ومنها:

-الميلاتونين

قبل النوم تناول وجبة خفيفة  من  الأناناس حيث  أنه يحتوي على هرمون  السيروتونين، وهو هرمون يتم تصنيعه من  الميلاتونين الذي يساعدك على النوم بشكل أفضل ويزيد من إنتاج جسمك لهرمون النمو، و من ضمن الأطعمة الغنية به الكريز والفول السوداني والذرة والطماطم والعنب والرمان والزيتون والشوكولاته والخيار والأرز والشعير والشوفان، وعين الجمل، وبذور عباد الشمس وبذور الكتان.

-أرجينين
 

 حمض أميني، يزيد من إفراز هرمون النمو، وتشير الدراسات إلى أنك تحتاج منه حوالي 15-20 جرامًا يوميًا، والأطعمة الغنية به الدجاج وبذور اليقطين وفول الصويا والفول السوداني.

-البروتين
 

إذا كنت تريد أن تنمو ، فأنت بحاجة إلى عنصر  البروتين، فالجسم  يستخدم الأحماض الأمينية في البروتين لإنشاء جميع الأنسجة من الأعضاء إلى العظام، ولقد ثبت أن لحم البقر يساعدك في تصنيع L-orthinine ، وهو حمض أميني يلعب دورًا في الخلايا السليمة.

-فيتامين د
 

تحتاج إلى فيتامين (د) للحفاظ على صحة العظام و العضلات، كما أنه يحميك من السرطان وارتفاع ضغط الدم، ويقلل فرص الإصابة بالسكر،  ولذا عليك التعرض لأشعة الشمس، وتناول هذه الأطعمة  التونة والماكريل والسلمون والحليب  وكبد اللحم والجبن وصفار البيض.

-الكالسيوم
 

الكالسيوم من العناصر الغذائية الهامة، فإذا كنت تريد أن تنمو أطول فعليك تناول الأطعمة الغنية به، كالحليب  والمكسرات والفاصوليا والسردين، كما أنه يحافظ علي صحة الأسنان والعظام، والعضلات.

 


هرمون النمو

زيادة هرمون النمو

هرمون النمو وطول الاطفال

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