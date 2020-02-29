نيابة المنتزه ثان تطلب سرعة التحريات حول انهيار جزئى لعقار قديم بأبو قير

الإسكندرية - أسماء على بدر

قرر المستشار مصطفى صلاح الدين رئيس نيابة قسم ثان المنتزه، سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة شخص فى انهيار جزئى لعقار قديم مكون من دور أرضى وطابق علوى، وطلب ملف العقار من الحى وسؤال المصاب عن الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقار رقم 17 بشارع الهدايا بجوار مبنى السواحل القديم بمنطقة أبو قير دائرة القسم .

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، قوات الحماية المدنية بمعداتها وقيادات حى المنتزه ثان، لمحل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار، بناء قديم، مكون من طابقين، تقطنه أسرة واحدة، وسقوط أسقف الطابق الأول علوى على الطابق الأرضى، ما أسفر عن إصابة أحد السكان.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى شرق المدينة لتلقى العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات .

وقال حى ثان المنتزه فى بيان له، إنه تلقى إشارة تُفيد بإنهيار أجزاء من عقار بمنطقة أبى قير بشارع الهدايا رقم 17 بجوار السواحل القديمة، وعلى الفور، انتقلت القوات الأمنية برئاسة العميد أشرف عنب مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، والمقدم عمرو الخبى رئيس المباحث، والدكتور ياسر الجندى رئيس الحى، وممثلى الإدارات المعنية بالحى إلى مكان الحادث.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن العقار مكون من طابق أرضى وآخر علوى، ومكوَّن من غرفتين، وتبين سقوط سقف الطابق الأول علوى من وقت سابق وبه أجزاء معلقة وسقوط تلك الأجزاء تسبب فى سقوط سقف الطابق الأرضى، الذى تقطن به أسرة مكوَّنة من زوج وزوجة، وتسبب ذلك فى إصابة الزوج وتم نقله إلى مستشفى شرق المدينة لعمل الإسعافات اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار استصدار قرار ترميم من قِبل الحى .