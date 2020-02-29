اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ننشر النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفى لمهندسى الجيزة والقاهرة

السبت، 29 فبراير 2020 03:53 م
ننشر النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفى لمهندسى الجيزة والقاهرة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضحت المؤشرات الأولية، لعمليات فرز أصوات المهندسين المشاركين بانتخابات التجديد النصفى، لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة القاهرة، فوز كل من: في شعبة كهرباء، حسام عبده 441 صوتا، ومحمود سلامة 370 صوتا، وشعبة ميكانيكا، جون غالي 453 صوتا، وأمجد وجيه 433 صوتا، وشعبة مدنى محمد السيد 406 أصوات، وعن شعبة عمارة إيهاب حسن 424 صوتا، وعن شعبة غزل ونسيج، المهندس محسن شاهين 453 صوتا.
 
وأوضح المهندس سامح تاضروس، رئيس اللجنة المُشرفة على الانتخابات في النقابة الفرعية بالقاهرة، أن تلك النتائج أعلنتها اللجنة القضائية المعنية بالإشراف على عمليات الاقتراع بالقاهرة، ولم يتم اعتمادها من النقابة العامة بعد، والتي من المٌقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية لنتائج الانتخابات على مستوى الجمهورية من خلال، اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات برئاسة المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، بعد الإنتهاء من حصر نتائج باقى النقابات الفرعية.
 
وفى سياق متصل، أعلنت نقابة مهندسى الجيزة الفرعية، فوز كل من: مهندس إبراهيم سراج الدين، شعبة ميكانيكا، والمهندس حسن مبروك، شعبة ميكانيكا، مهندسة انتصار عباس، شعبة ميكانيكا، ومهندسة رضوى سامح، شعبة كهرباء، مهندس ايهاب الهادي، شعبة كهرباء، مهندس سامح الغزولي، شعبة مدني، مهندس علي حسين، شعبة عمارة.
 
كانت نقابة المهندسين، انتخابات التجديد النصفى، أمس الجمعة، انتخابات التجديد النصفى، على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة للمهندسين، ومقاعد النقابات الفرعية، حيث يتنافس 1193 مرشح يتنافسون على 218 مقعد، تحت إشراف قضائى كامل.
 
ويأتي ذلك في الوقت الذى دعت فيه النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، عن انعقاد الجمعية العمومية العادية لأعضائها، لعام 2020، يوم الخميس 5 مارس المقبل، العاشرة صباحا، بمقر النقابة بوسط القاهرة، وتناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها النقابة خلال عام 2019، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2019، واعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2020، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء، والمُعتمدة من مجلس النقابة.
 
 

نقابة المهندسين

انتخابات المهندسين

نتائج انتخابات نقابة المهندسين

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين الفرعية فى شمال سيناء بالأسماء

السبت، 29 فبراير 2020 09:50 ص

إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بدمياط

السبت، 29 فبراير 2020 08:16 ص

تعرف على أسماء الفائزين فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة مهندسى الشرقية

السبت، 29 فبراير 2020 01:47 ص

إعلان الفائزين بانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين فى القليوبية

السبت، 29 فبراير 2020 01:39 ص

بالأسماء.. نتائج انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ

السبت، 29 فبراير 2020 01:35 ص

ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بسوهاج

السبت، 29 فبراير 2020 01:34 ص

اعرف النتيجة النهائية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين فى بورسعيد

السبت، 29 فبراير 2020 01:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة