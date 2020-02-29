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ندوات وورش عمل ضمن فعاليات مبادرة الأمن الفكرى وتصحيح المفاهيم ببنى سويف

السبت، 29 فبراير 2020 06:12 م
ندوات وورش عمل ضمن فعاليات مبادرة الأمن الفكرى وتصحيح المفاهيم ببنى سويف فعاليات مبادرة الأمن الفكري وتصحيح المفاهيم
بني سويف أيمن لطفي

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انطلقت اليوم السبت فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة" الأمن الفكرى وتصحيح المفاهيم " التى تنظمها مديرية الأوقاف والمركز الثقافى الإسلامى ببنى سويف، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام والتدريب لتدريب وإعداد مائة أخصائى اجتماعى ونفسى بالتربية والتعليم، وعشرة من منتسبى المركز الثقافى، وذلك بإشراف من الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الاوقاف ورعاية من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

وتضمن اليوم الأول للمبادرة محاضرتين عن " الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس وتحديات الأمن القومي"، ألقاهما محمد سعد مدير مركز النيل للإعلام المشرف العام مدير عام اعلام الصعيد، والدكتور ماهر جبر عميد المركز الثقافى الإسلامى، علاوة على ورش العمل التى استمرت لأربع ساعات تم الحديث خلالها عن أن مبادرة الأمن الفكرى وتصحيح المفاهيم تعد مباردة خارج الجدران تهدف إلى كسر الجمود والتقليد فى الوصول لشرائح مختلفة من أطياف المجتمع المؤسسى والمدنى، كما أن الأمن الفكرى هو الحارس على العقول بشكل خاص والهوية الوطنية، والأمن القومى بشكل عام، بالإضافة إلى أن حروب الجيل الرابع والخامس وعلى رأسها الشائعات تهدف إلى سرقة العقول لصناعة سياسة المسخ والعزل عن عناصر الهوية الوطنية وفقدان الانتماء والولاء للوطن الذى ننتمى إليه جميعا ونعيش فيه، فضلا عن الحاجة الماسة إلى التعبئة العامة لمواجهة الشائعات، والرجوع فى استصدار المعلومات إلى الدليل والبرهان من المنوط بهم الخبر مؤسسيا ومجتمعيا، كما أن استراتيجية الشائعات قائمة على " النكاية، الإنهاك إدارة التوحش - التمكين" وذلك بهدف الوصول إلى إنهاك مؤسسات الدولة، والفوضى الخلاقة، لجعل العالم يعيش فى حالة استثنائية تتحكم فيها معايير الأمن أكثر من معايير العدل، والشرعية الدولية .

 

ومن جانبه أوضح الدكتور ماهر جبر مدير المركز الثقافى الإسلامى بمديرية الأوقاف ببنى سويف، أن المرحلة الثانية من المبادرة تستمر ثلاثة ايام متتالية بقاعة التدريب بمركز الإعلام بمدينة بنى سويف، لافتا إلى أن وزير الأوقاف وجه بتعميم المبادرة بجميع محافظات مصر لنشر التوعية بمعنى الأمن الفكرى وكذلك الانتماء للوطن فضلا عن تصحيح المفاهيم المغلوطة والرد على الشائعات المغرضة التى يحاول أعداء مصر فى الداخل والخارج نشرها .

 

جانب من فاعليات مبادرة الأمن القومي
جانب من فاعليات مبادرة الأمن القومي
فاعليات المبادرة
فاعليات المبادرة
محاضرات المبادرة_1
محاضرات المبادرة
ورش العمل
ورش العمل

 

 


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