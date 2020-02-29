نتيجة انتخابات نقابة المهندسين الفرعية فى شمال سيناء بالأسماء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن المهندس أمين جودة، نقيب المهندسين بشمال سيناء فى بيان له، عن نتيجة انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة، والتى تنافس عليها 16 مهندسًا ومهندسة للفوز بعدد 7 مقاعد بالشعب المختلفة بسيناء "2 من شعبة العمارة و2 شعبة المدنى و2 من شعبة الكهرباء و1 من شعبة الميكانيكا".

وقال أمين جودة نقيب مهندسى شمال سيناء، إنه فاز كل من، المهندس أسامة محمد صالح، والمهندس على الخليلى، فى شعبة العمارة، بينما فى شعبة المدنى فاز كل من، المهندس محيى فتوح، والمهندس خالد جبارة، كما فاز فى شعبة الكهرباء المهندس محمد عبد الكريم قمحاوى، والمهندس ممدوح حسن سلام، وفى شعبة الميكانيكا فاز المهندس عمرو مسلم الطويل.

أضاف جودة، أنه بلغ عدد المهندسين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات التى جرت فى مقر النقابة بالعريش وسط إشراف قضائى كامل، 385 مهندسًا ومهندسة، بنسبة 30% من أجمالى الذين لهم حق التصويت، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 349 صوتًا ، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 36 صوتًا.

وشهدت انتخابات التجديد بنقابة شمال سيناء أمس اقبال ضعيف من الأعضاء لاختيار مجلس النقابة الفرعية بالعريش .

وبحسب بيان النقابة أن المتنافسين على مقاعد الانتخابات الـ 7 عددهم 16 مهندسًا وهم 2 من شعبة العمارة و2 شعبة المدنى و2 من شعبة الكهرباء و1 من شعبة الميكانيكا .

وتقدم 4 مرشحين لعضوية شعبة العمارة وهم، أسامه صالح، محمود الشريف، نرمين شاهين، وعلى الخليلي، بينما تقدم 4 مرشحين آخرين لعضوية شعبة المدنى وهم ، محمد عادل، مصطفى سيد، خالد جبارة، محى فتوح، وتقدم 4 مرشحين لعضوية شعبة الكهرباء وهم شروق الشريف، محمد قمحاوي، ممدوح سلام، وخالد الحجاوي، وتقدم 3 مرشحين لعضوية شعبة الميكانيكا وهم، عمرو الطويل ، محمد العزازى ، أحمد محمد سلامه.

وتمت الانتخابات تجرى فى مقر النقابة بمدينة العريش تحت إشراف قضائى كامل.

ويبلغ عدد أعضاء النقابة والذين لهم حق التصويت فى الانتخابات على مستوى محافظة شمال سيناء نحو 3000 مهندسًا ومهندسة.