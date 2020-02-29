محافظ كفر الشيخ يناقش طلبات وشكاوى المواطنين مع أعضاء مجلس النواب

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدد من طلبات وشكاوى المواطنين مع أعضاء مجلس النواب، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد حلمي، مدير إدارة الاتصال السياسي وشئون مجلس النواب.

كما تم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفر الشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة، بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تعانى منها محافظة كفر الشيخ.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، ،مؤكداً أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية على أرض محافظة كفر الشيخ.

كما ناقش ، محافظ كفر الشيخ، 35 شكوى وطلباً للمواطنين في اللقاء الذى عقد بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبحث محافظ كفر الشيخ، عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فوراً أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشدداً تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً، وبخاصة شكاوي وطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يولي لها اهتماما كبيراً، مشدداً برعايتهم وحسن معاملتهم، لافتاً أنه تم تخصيص يوم الاثنين لشكاوي التعليم، والثلاثاء لشكاوي الصحة، والأربعاء لشكاوي الوحدات المحلية، والخميس لذوى الاحتياجات الخاصة، والشكاوي المتنوعة من كل أسبوع.

أكد محافظ كفر الشيخ، إننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التي يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، موضحاً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجنة لفحص سيارات النقل الجماعي الداخلي بمنطقة غرب مدينة كفر الشيخ وسيارات الموقف العام بمحافظه كفر الشيخ.